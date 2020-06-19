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直播／監察院提名人事案急喊卡　黃健庭親自出面說明

編輯林莞茜/綜合報導-2020-06-19 15:30:00
▲前台東縣長黃健庭。（圖／NOWnews資料照）
總統府原訂今（19）日下午召開記者會，公布新任監察院正副院長及監察委員名單，外傳院長人選為前總統府秘書長陳菊、副院長由前台東縣長黃健庭出任，引發外界譁然，國民黨也隨即祭出處分，將黃健庭予以停止黨權。黃健庭於3點30分召開記者會，對外說明，最新情況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶大家了解。

 

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