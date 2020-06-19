接監院副院長被罵翻！黃健庭：若國民黨不祝福願退出提名

「他會有他自己的歷史定位」，在內外夾攻的壓力下，黃今(19)日下午開記者會，表示若國民黨不祝福，那他願意退出提名。

前台東縣長黃健庭接受監察院副院長的提名，但在總統府正式開記者會公布前消息提前走漏，不分朝野罵聲一片，就連自家國民黨立委都在記者會上痛批，直呼黃健庭表示他會接受監察院副院長職務最主要是因為這是一個超越黨派、獨立行使職權的職位，以他當過民意代表、縣市首長的行政歷練，他有信心能扮演公務體系跟人民間的橋樑，不只要監督，還要幫公務員做對的事情。此外，黃健庭也強調他是國民黨的終身黨員、藍營的一份子，在昨日消息提前曝光前，他就已經向黨主席江啟臣報告，由於監察院長、副院長及委員會要求中立，若有相關停權等政黨處分，他都願意接受，並已和江啟臣溝通。而針對過往台東縣長的爭議如美麗灣被彈劾，黃健庭為自己抱屈，指出美麗灣是台東縣府的BOT案，在2004年簽約時他還沒上任，到了2009年美麗灣的主體建築物都蓋好、環評卻在打無效訴訟，「美麗灣當時已經是既成事實，我必須承擔，所以依法行政，想辦法努力解決問題。」黃健庭強調，美麗灣被彈劾的部分，都不是在他任內發生的事件，當時他領導的縣府也要求汙水零排放，比中央規定更嚴格，且當地部落希望美麗灣能帶來就業，在日後美麗灣解約時，當地人是非常失望。面對黨內同志的不諒解，紛紛對他開砲，黃健庭說「從媒體上看到黨內表達(不支持)意見，雖然覺得有些遺憾、有點無奈，但是我認為最終我還是希望得到國民黨祝福，我強調過，我是國民黨員、藍營一份子，假如因為這樣要跟國民黨決裂，那沒有意義。」媒體追問若最後因為輿論壓力導致總統府撤銷提名，黃健庭說，「我原本以為不會繼續在公職服務，本來就沒有期待，這樣的提名對我來講是非常意外，如果事情沒有能夠順利、達到希望的目標，那我覺得退出(提名)也沒關係」。