總統府壓不住黨內怒火　黃健庭被提名監院副院長生變內幕

總統府原訂今（19）日下午3時公布監察委員提名名單，其中爭議最大的，就是蔡英文總統提名國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，該記者會卻臨時喊卡，黃健庭也舉行記者會宣布，若國民黨不祝福，那他願退出提名。《NOWnews》調查，黃健庭的人事案昨天曝光後，引發綠營黨內極大反彈，總統府高層昨天深夜緊急滅火、試圖安撫黨內反彈聲浪，但是根本壓制不住，為了避免連帶衝擊到陳菊出任監察院長的布局，決定延後公布監委提名名單。黃健庭曾任一屆國大代表、三屆立委和兩屆台東縣長，去年，前鴻海董事長郭台銘參加國民黨總統初選時，他被列為副手人選，引發話題。黃健庭被視為國民黨中生代的明日之星，如今接受蔡英文之邀，被提名為監察院副院長，不顧黨紀開鍘也要「投奔綠營」，對國民黨可說是一記重擊。原本蔡英文出手拔樁、裂解藍營，可說是一記高招，但是卻引發民進黨自己內部的反彈，其他民眾黨、時代力量等在野黨也不買帳，黃健庭成為朝野共憤的對象，也成為總統府棘手待拆的炸彈。黃健庭人事案生變的原因在於他曾涉及多起爭議，黃在擔任第六屆立委期間，曾涉及退輔會藥商回扣案，涉犯貪污、圖利、商會法、稅捐稽徵法等罪，遭檢察官起訴。而此案纏訟10餘年，2018年10月更一審判決，此案不構成貪汙圖利罪，但違反商業會計法，輕判一年，減刑為5個月，得易科罰金。此外，黃健庭也涉及美麗灣度假村的爭議，原民團體和環保團體質疑他在台東縣長任內為美麗灣護航，而且黃健庭反同婚的立場，也讓他受到年輕族群的質疑。據了解，黃健庭獲提名出任監察院副院長的消息昨天傳出後，立刻在綠營內部引爆反彈，有民進黨立委直接在臉書上嗆聲反對，內部群組也砲聲隆隆。昨天深夜將近12點，總統府高層趕緊進行滅火，試圖向多位黨內立委進行疏通、安撫不滿情緒。豈料，黨內的反彈聲浪十分強硬，綠營立委直接對黨政高層擺明態度，頂多不出聲開罵，但可能到時候對黃健庭投不下同意票。黃健庭不獲綠營人士支持，如果在立法院臨時會審查人事案時被拉下來，將衝擊蔡英文的威信，場面會相當難看。此外，黨政人士評估，對於監委人事案，更重要的是保住陳菊出任監察院長，如果因為黃健庭而影響到陳菊，實在沒有必要。據了解，黨政高層評估，黃健庭引發的爭議，除了不獲綠營自家人的支持之外，原民團體、環保團體和年輕人都不會支持，因此這個人事案決定暫緩，以免怒火越燒越旺。原本今天上午9時，總統府還發出簡訊通知，下午3時將舉行監察委員被提名人介紹記者會。但黃健庭的爭議越滾越大，甚至連民進黨副秘書長林飛帆都表態盼黨內高層再三思。到了下午將近2時，總統府急轉彎，突然發出簡訊，通知記者會臨時取消，讓已經到場的媒體相當錯愕。