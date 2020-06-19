再見了九二共識！江啟臣澄清：國民黨絕非「小綠」

國民黨今天(19)召開改革委員會聯席大會，公布國民黨新的兩岸路線和主張，「九二共識」已未被列入國民黨的兩岸「四大支柱」之內，只成為歷史來由，國民黨主席江啟臣澄清，國民黨絕對不是「小綠」。國民黨改革委員會今天公布新的兩岸論述，遭到部分中常委質疑論述跟著民進黨走，難怪被稱為「小綠」。江啟臣表示，國民黨絕對不是小綠，他指出九二共識，不是國民黨變，而是民進黨和北京當局的變，造成民眾的不信任和誤解。江啟臣在會議最後的總結談話時明確表示，兩岸關係最重要的部分，是兩岸問題如何解決，九二共識之所以存在，也是為了解決問題，才有這樣工具性的論述。但現在，九二共識的變化，不是國民黨變，而是民進黨和北京當局的變，造成民眾對九二共識的不信任和誤解。江啟臣說，北京當局現在的兩岸目標是「一國兩制」，民進黨則是「台獨黨綱」，那國民黨的兩岸目標是什麼？這是國民黨在「九二共識」之外，必須回答民眾的問題。兩岸論述小組成員，包括施威全、鄭光宏、涂力旋、邱師儀、曾柏文在會中也共同發言，指出現在為何要「超越九二共識」，是因為年輕人對九二共識不了解，但九二共識跟國民黨綁在一起的形象，已經是「保守、老舊、傾中」，九二共識背負了不該背負的罪名，被汙名化是國民黨必須正視的客觀事實，現在九二共識已經失去台灣社會的支持和功能，兩岸需要超越九二共識，找到新的互動基礎，國民黨應該勇敢提出統獨以外的新空間。未來國民黨應積極表達對中國大陸人權的關切，甚至敦促對岸盡早釋放李明哲。