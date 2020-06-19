臉書PO文挺黃健庭　郭台銘：他去監察院是大材小用

國民黨籍的前台東縣長黃健庭，傳出將被總統蔡英文提名為監察院副院長人選。消息一出引發外界軒然大波，除了國民黨暫時將黃健庭黨籍停權外，民進黨內部也傳出不滿聲浪。也因此原本下午要召開宣布記者會的總統府，也表示記者會暫時推遲。黃健庭也在下午出面召開記者會，表示國民黨若不同意，他願意退出提名。而原本在2020總統大選中，想找黃健庭搭檔參選的鴻海集團創辦人郭台銘，也隨即在臉書上發文力挺黃健庭，表示「他是人才，在監察院是大材小用。」郭台銘在臉書上PO文，表示「關於黃健庭縣長，大家都知道我曾經在有意參與總統選舉時，邀請他做副手，主要的原因就是黃健庭縣長是個做事的人。」郭台銘說，「五星縣長的政績真正讓台東富起來（台灣實際上真正被人懷念的縣市長不多，而許多台東人是真正感念這位縣長），在台灣最需要拚經濟的時刻，黃健庭是對國家人民有利的人才！」而針對黃健庭遭到外界詬病的官司問題，郭台銘也為黃健庭緩頰。「在我邀請他做副手時，他和我說明了曾纏訟的官司及其中的原委，而這個案子在法院查核後，就貪污收回扣的指控已無罪，證明是子虛烏有。」郭台銘說，「而相關部分的行政瑕疵，我個人認為多數也是因為選舉，被刻意操作的結果！」而最後針對黃健庭被提名擔任監察院副院長，在政治上可能會產生的影響，郭台銘也表示，這是黃縣長的個人選擇。「各政黨的反應與想法我都尊重，但現今大家若是對他的清廉度有質疑，我個人可為黃縣長的操守背書。」郭台銘說，「而這件事和他是否要擔任監察院的職務無關，我並不願意看到一位認真負責做實事的好官，因為政治因素被抹黑！」郭台銘也表示，如果站在超越黨派、為國舉才的立場上，我真心覺得黃縣長在監察院，是大才小用了！郭台銘更強調，人才不該被糟踏或抹黑。