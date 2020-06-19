不分藍綠齊轟黃健庭！他點破「反對關鍵」：最醜陋風景線

蔡英文總統原預計今(19)日提名國民黨前台東縣長黃健庭為監察院副院長人選，藍綠兩方都出現大批反彈聲浪，因而臨時喊卡。對此李正皓點破這群人的「反對關鍵」，並痛批「這時喊反對的人，你們其實是台灣政黨惡鬥最醜陋的風景線」。
針對前台東縣長黃健庭被提名監察院副院長引發的風波，李正皓感嘆，「政黨惡鬥最醜陋的風景線：不論藍、綠都在反對黃健庭被提名監察院副院長」，他認為，「監察委員本該不問藍綠，只問正義。蔡英文能有勇氣提名不同陣營的黃健庭，是一件正確的事，請問藍綠在罵什麼？」
李正皓也點破檯面上反對聲浪產生的原因，「講白了，綠營反對者的想法就是好不容易連任了，官位都不夠分，怎麼能分外人；藍營反對者的想法就是憑什麼我們在野苦哈哈，黃健庭可以被挖角當官」。
李正皓感嘆，「一切的一切，有人站在國家進步或藍綠共生的立場來評論這件事嗎？一個也沒有。蔡英文當然可以挑個根正苗綠的綠營打手來當監察院副院長，但她選擇放下屠刀，扛著黨內的壓力提名一個對手陣營的人；黃健庭三屆立委、兩任縣長的資歷，當然可以繼續在台東享清福，但他選擇來台北當一個被戲稱為雞肋院的副院長」。
李正皓也為自己的言論打包票，「不論是蔡英文或是黃健庭在思考監察院副院長這件事的同時，沒有一個人想的是政黨利益或是派系分贓」，並痛批「這時喊反對的人，你們其實是台灣政黨惡鬥最醜陋的風景線」。（編輯：潘毅）