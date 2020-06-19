不分藍綠齊轟黃健庭！他點破「反對關鍵」：最醜陋風景線

▲李正皓針對前台東縣長黃健庭被提名監察院副院長引發的風波提出看法。（圖／翻攝臉書）

蔡英文總統原預計今(19)日提名國民黨前台東縣長黃健庭為監察院副院長人選，藍綠兩方都出現大批反彈聲浪，因而臨時喊卡。對此李正皓點破這群人的「反對關鍵」，並痛批「這時喊反對的人，你們其實是台灣政黨惡鬥最醜陋的風景線」。針對前台東縣長黃健庭被提名監察院副院長引發的風波，李正皓感嘆，「政黨惡鬥最醜陋的風景線：不論藍、綠都在反對黃健庭被提名監察院副院長」，他認為，「監察委員本該不問藍綠，只問正義。蔡英文能有勇氣提名不同陣營的黃健庭，是一件正確的事，請問藍綠在罵什麼？」李正皓也點破檯面上反對聲浪產生的原因，「講白了，綠營反對者的想法就是好不容易連任了，官位都不夠分，怎麼能分外人；藍營反對者的想法就是憑什麼我們在野苦哈哈，黃健庭可以被挖角當官」。李正皓感嘆，「一切的一切，有人站在國家進步或藍綠共生的立場來評論這件事嗎？一個也沒有。蔡英文當然可以挑個根正苗綠的綠營打手來當監察院副院長，但她選擇放下屠刀，扛著黨內的壓力提名一個對手陣營的人；黃健庭三屆立委、兩任縣長的資歷，當然可以繼續在台東享清福，但他選擇來台北當一個被戲稱為雞肋院的副院長」。李正皓也為自己的言論打包票，「不論是蔡英文或是黃健庭在思考監察院副院長這件事的同時，沒有一個人想的是政黨利益或是派系分贓」，並痛批「這時喊反對的人，你們其實是台灣政黨惡鬥最醜陋的風景線」。（編輯：潘毅）