黃健庭提「沒祝福會退出」　國民黨：先思考民進黨支持吧

台東縣前縣長黃健庭19日公開表示，如果被提名為監察院副院長，得不到國民黨的祝福，他會退出。國民黨回應，黃前縣長應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福；國民黨也沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。國民黨中央表示，執政黨如果為了國家發展，尋求朝野合作，國民黨給予肯定，國民黨願意與民進黨一起坐下來就兩岸、外交、內政及國家發展合作全面協商，而非以監察院副院長職務綁架國家發展。國民黨指出，黃健庭未在事前告知和徵詢黨部，個人就先接受提名，這是黃個人的決定，而非政黨合作的結果，所以國民黨「沒有祝福與否的問題」，會依照黨章制度處理。監察院本該超越黨派，黃健庭和其他被提名人，本都應該主動退出政黨運作後，再接受提名。國民黨強調，在人事同意權方面，會尊重黨團依據職權審查。黃健庭能否接下監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員的同意，黃健庭應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。另外，國民黨指出，蔡總統提出的這份監委名單，充滿酬和政治考量色彩，完全不符合人民對監察院扮演「監督政府」的期待，提名為院長的陳菊，甚至有案在監院調查中。蔡英文總統想藉由名單爭議，轉移陳菊本身爭議的企圖，昭然若揭，國民黨不隨之起舞，會全力在立法院審查和投票時，扮演監督角色，同時呼籲執政黨勿再當投票部隊。