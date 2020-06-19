黃健庭哪裡不適任？苗博雅抖出「問題核心」：小偷當警長

今（19）日原預計由蔡英文總統召開記者會，將提名

國民黨籍的前台東縣長黃健庭為監察院副院長人選，消息才剛傳出，不分藍綠各界都出現反對意見，除了國民黨暫時將黃健庭黨籍停權外，原先府方說要召開的記者會也宣布暫時推遲。對此，苗博雅就批評黃健庭是小偷當警察局長，並質疑「不廉潔的人要如何服眾」。

苗博雅才剛處理完上午的市長專案報告質詢，下午就在臉書 Po 文表示「黃健庭非常明顯不適任監察院副院長」。她指出這項任命案該踩煞車的核心問題在於「人選不佳」，同時舉黃健庭擔任立委期間，曾涉及藥商回扣案，最後經法院判決有罪一事，比喻任命黃健庭為監察院副院長，「是小偷當警察局長的邏輯，這如何服眾」。

▲苗博雅發文表示不認同任命黃健庭作為監察院副院長一職。（圖／翻攝自苗博雅臉書）

由《 NowNews 今日新聞》下午採訪到黃健庭的直播中，他就不斷重申自己是國民黨終身黨員，永遠是藍營的一份子，並提到自己「希望得到黨的祝福」。而苗博雅就指出黃健庭這樣的人選，會讓青年選民和中間選民對台派政黨的核心價值產生深刻的懷疑。

而針對部分說法表示民進黨「要拔掉藍營潛在的高雄市長補選戰將」，苗博雅則表示這根本不成理由「難道台派要靠這種方法才能贏下高雄市長補選？為什麼要這樣侮辱、看不起陳其邁呢」，最後也在文末向蔡英文喊話「以台灣為念的領導者，都應該及時對黃健庭任命案踩下煞車」。（編輯：楊智傑）