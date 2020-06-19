巷仔內／黃健庭風波傷威信　蔡英文後續拆彈不容出錯

蔡英文總統有意提名國民黨籍的前台東縣長黃健庭為監察院副院長，但除了國民黨急跳腳、對黃健庭祭出黨紀處分以外，連民進黨自家人也高度反彈。原訂今（19）日下午舉行的監委提名記者會，也臨時硬生生砍卡。蔡英文原本可以裂解藍營的高招，卻意外引發逆火反彈，成了綠營自家的矛盾。黃健庭實在是爭議過大，蔡英文hold不住民進黨立院黨團，是人事案生變的主因。據了解，蔡英文提名黃健庭為監察院副院長，過程保密到家，只有極少數黨政高層知道此事。昨晚消息傳出，綠營內部立刻炸鍋，反彈聲浪一波接一波，尤其是民進黨立委群起抗議，總統府高層昨天深夜緊急危機處理，一一打電話疏通安撫，卻也壓制不住怒火。黃健庭牽涉的爭議太多，包括退輔會藥商回扣案、美麗灣渡假村爭議，以及反同婚，每一項都和民進黨堅持的價值理念不合，更引發原民團體、環保團體和年輕世代的反彈，難怪民進黨自己人也無法接受蔡英文的這項人事案。黃健庭是國民黨中生代的明日之星，竟獲蔡英文之邀，被提名為監察院副院長，而黃健庭也不顧黨紀處分、堅持投奔綠營，原本蔡英文可以藉此成功拔樁、裂解藍營，可說是一記高招，只是，黃健庭不被綠營接受，蔡英文出招，卻逆火反彈，恐傷了自己威信。歷屆總統提名的監察委員名單，都會考慮朝野人選，以達和諧平衡的作用。2008年，馬英九初任總統時所提出的29人監委名單，同樣兼顧藍綠，卻被自家的國民黨立院黨團刷掉了沈富雄、尤美女等4人，總統威信受到重創，證明馬英九hold不住自家立委。這一次，蔡英文眼見就要重蹈馬英九的覆轍，於是趕緊在記者會舉行的前一個小時趕快喊卡，進行危機處理。蔡英文今年初以刷新紀錄的817萬票高票當選連任總統，且風光回鍋擔任民進黨主席，不料距離520上任還不到一個月，就爆發監委提名的風波，堪稱是她回任黨主席以來遇到的第一個黨內危機，若不好好處理，恐怕會失去領導力。據了解，雖然下午的監委提名記者會臨時取消，但蔡英文仍在府內接見全體監委被提名人，唯獨黃健庭沒有到場。蔡英文對其他被提名人說，對於監院人事會有更妥適的處理，準備好了才開記者會。黃健庭下午對外發表聲明，指出如果沒有獲得國民黨的祝福，他就退出提名。但這番話沒有說死，黃健庭也沒有明確直接表態退出提名，等於把球丟回蔡英文的手上，考驗蔡的智慧。蔡英文的總統第二任期才剛開始，推動施政必須要靠立院黨團。蔡英文如果要確立威信、要hold住民進黨立委，更想要兼顧朝野和諧的話，接下來，要拆解黃健庭這顆政治炸彈，不容許再有出錯的空間。