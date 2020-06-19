蔡英文受邀哥本哈根高峰會　分享台灣防疫經驗、聲援香港

總統蔡英文於丹麥時間19日下午（台北時間19日晚間）應邀出席「哥本哈根民主高峰會」視訊會議，她發表長達8分鐘的演說，內容分享台灣成功的防疫經驗，以及在總統第二任內，將會繼續發展民主，深化與其他民主國家的關係。蔡英文表示，此次成功控制疫情在台灣蔓延，是因我們從2003年的SARS疫情汲取了重要的經驗，不再掉以輕心，措不及防，從我們的經驗顯示，只要方法得宜，疫情是可以防控的，不用去犧牲我們最重要的民主原則。但相反的，民主反而是台灣對抗疫情的重要資產，每個人都參與了防疫工程，台灣政府與人民共同攜手，合力防堵疫情。至於世界衛生組織竟以政治凌駕健康，未邀請台灣在今年世界衛生大會中分享我們的抗疫經驗，蔡英文表達深切遺憾。同時，針對近來香港的紛擾，蔡英文表示，倘若我們放任反民主力量及獨裁勢力在國外擴張，形同漠視了自身的民主價值。尤其此刻，我們的心與香港人民同在。台灣與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由。他人捍衛自由，台灣不能袖手旁觀。還有幾週香港才屆回歸中國23週年，香港情勢卻持續惡化，台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。而在疫情嚴重衝擊全球經濟、引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，我看到全球所有理念相近民主國家更加密切合作的可能性。蔡英文說，歐美企業將尋求更值得信賴的夥伴，對此我要說，民主臺灣尊重法治、人權、智慧財產權，擁有優秀人才，強勁且值得信賴的高科技產業，歡迎各位來臺灣投資；洽簽臺歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，我們可以將彼此的規範與標準契合，讓企業蓬勃發展並保護交易人和投資人。最後，蔡英文承諾，在她擔任總統第二任內，將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。她也堅信，有幸生活在民主國家的人們應奮力不懈，直到全世界每個人都可以享有與生俱來的自由權。最後，蔡英文祝福民主峰會成果豐碩，期盼未來能與各位更加緊密合作。也盼望疫情過後，大家能造訪台灣，看見一個充滿活力、自由開放，又相互尊重的民主政體，世界上的一股良善力量。