NOW早報／國民黨誰能戰陳其邁？一人被看好：上看80萬票

國民黨在高雄市長韓國瑜被罷免之後，將提名誰投入高雄市長補選，引發關注。目前表態想參選的已經有高雄市前民政局長曹桓榮、市議員李雅靜等人，但檯面上的這些人選真的可與前行政院長陳其邁在高雄一戰嗎？對此，中華大學講座教授杜紫宸表示，如果國民黨要與陳其邁一博勝負，他推薦柯志恩，絕對可獲得廣泛支持，上看 80 萬票。

杜紫宸昨（ 19 ）日在臉書發文表示，「如果中國國民黨要派一個高知名度、能言善戰的人選與陳其邁一博勝負」，杜紫宸推薦柯志恩，並稱讚柯志恩「是女性、博士、教育家，辯才無礙，絕對可得高雄市大泛藍選民的廣泛支持，上看 80 萬票。」

▲杜紫宸發文全文。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

新光金控昨（ 19 ）日召開股東會，並完成董事改選，公司派推舉的 15 席董事全數當選，隨後舉行董事會，也投下人事震撼彈，吳東進卸下擔任 34 年的金控董事長職務，由前新光金副董事長許澎接任，而吳東進次女、也是現任新光銀行副董事長吳欣儒則接掌新光金總經理，李紀珠則續任金控副董事長。吳東進在會後也說明自己卸下董事長重擔的 4 大理由，還表示其實從 16 年前就開始多元培養吳欣儒，也啟動接班之路。

▲新光金控啟動二代接班，吳東進卸下了擔任 34 年的金控董事長職務，由前新光金副董事長許澎接任，而吳東進次女、也是現任新光銀行副董事長吳欣儒（右二）將接任金控總經理，李紀珠（左二）續任金控副董事長。（圖／ NOWnews 資料照）

天文奇景「日環食」將於本週日（ 6 月 21 日）夏至當天在台灣登場！錯過此次要再等 200 年，《 NOWnews今日新聞 》打造全台唯一航機空拍直播，帶您直擊最浪漫的日環食景象，但若想自己親自在戶外觀看日環食的話，會不會下雨？會有雲擋住太陽嗎？對此就有氣象粉專曝光了「全台日環食天氣攻略」，引起熱議。

▲全台日環食天氣攻略曝光。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

▲費玉清。（圖／記者林柏年攝, NOWnews 資料照片）

▲一位母親在臉書社團《爆怨公社》分享， 3 歲兒子去上幼兒園，回家翻開聯絡簿卻驚見老師 2 句評語，崩潰直呼「我花那麼多錢讓你上幼兒園，不是讓你這樣去耍老師的啊」。（圖／翻攝自爆怨公社）

今（ 20 ）日天氣與昨類似，太平洋高壓籠罩下，各地大多為多雲到晴的天氣，僅各地山區及東北部地區午後有小範圍雷陣雨；溫度方面，各地高溫皆可達 33 度以上，其中大台北、基隆、宜蘭地區及中南部近山區可達 36 度左右，花東縱谷因缺乏海風調節，可能出現 38 度以上的極端高溫，因雲量偏少，各地紫外線指數容易達過量甚至危險級。如果問你現在歐美網友最耳熟能詳的是哪一首中文歌，一定猜不到答案是費玉清 30 多年前的老歌《一剪梅》！知名兩性作家喪彪柳飄飄透露，自己被《一剪梅》在網路上的爆紅程度嚇到，大讚「應該感謝台灣之光費玉清，讓我們跟歐洲網友，至少有那麼一句共通語言了呢！」小孩天真無邪，思想有時卻古靈精怪，令家長又氣又好笑！一位母親在臉書社團《爆怨公社》分享， 3 歲兒子去上幼兒園，回家翻開聯絡簿卻驚見老師 2 句評語，崩潰直呼「我花那麼多錢讓你上幼兒園，不是讓你這樣去耍老師的啊啊啊」，貼文曝光隨即引發 1.3 萬網友按讚回響。（編輯：賴詠璿）