總統府提名黃健庭被罵翻！蔡壁如批綠色執政雙標保證

國民黨籍的前台東縣長黃健庭，傳出將被總統蔡英文提名為監察院副院長人選。消息一出引發外界軒然大波，由於綠營黨內立委反彈，深怕衝擊高雄市長補選選情，總統府昨（19）日下午緊急取消記者會，暫不宣佈監察院人士案。

民眾黨立委蔡壁如今（20）日透過臉書表示，

蔡英文早在2014年擔任民進黨黨主席時就提出廢除監察與考試院的主張，2015年競選時又承諾了一次，但在她第一任期卻沒有任何動作。在今年5月的就職演說中，她好像完全忘記了她的承諾，隻字未提廢考監，總統府更是將監察委員提好提滿！蔡壁如表示，被提名院長的陳菊本身弊案纏身，高雄市累積在監察院就有58案，包括彈劾和糾正案累計30多件，都是發生在陳菊擔任高雄市長的任內！而近日監察院才剛因為高雄市政府將2014年氣爆案的巨額民間災難捐款挪做行政採購費用進行糾正，她質疑「現在陳菊是要進入監察院擔任球員兼裁判？」針對總統府初始名單中的前台東縣長黃健庭，蔡壁如表示，正是曾經被民進黨在2014年指控貪污的國民黨候選人，而2014年民進黨的黨主席就是現在提名黃健庭的蔡英文總統。不知道蔡英文總統是承認2014年的指控子虛烏有呢？「還是想要拿黃健庭出來為弊案纏身的陳菊擋子彈？」如此關鍵時刻，陳菊卻隻字不語，安靜等著走馬上任？蔡壁如指出，監察院依憲法是中華民國最高的監察機關，監察院長卻普遍被視為榮譽職。過去陳水扁擔任總統期間，就曾讓監察委員空了三年半。現在蔡英文總統宣佈要成立修憲委員會，正是真正可以開始推動廢監制度之際，蔡英文總統卻將監委提好提滿提出問題，果然是不能放過讓監察院變成「酬庸院」的機會嗎？蔡壁如批評，蔡英文選前說要廢考、監兩院，選後卻提考、監委員，完美展現綠色執政雙標保證。