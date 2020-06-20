總統府揪端午上凱道立瓜　999顆西瓜讓你帶回家

▲端午立瓜活動。（圖／文化總會提供）

端午連假將至，總統府今年不辦常見的「立蛋」活動，而是和農委會、文化總會合作，搬來999顆大西瓜，邀請民眾在6月25日端午節當天，到凱達格蘭大道一起完成千人立瓜的壯舉，立完後還能把西瓜帶回家。端午節常見的習俗活動，除了划龍舟、吃粽子，還有立蛋。不過，在屏東縣佳冬鄉每年都會舉辦「端午立西瓜」的活動，相當特別。這次農委會和文總特地把這個立瓜活動搬上凱道，邀請民眾一起報名同歡。農委會於現場提供999顆屏東大西瓜，並將活動命名為「好運久久久」，希望在肺炎疫情期間帶給大家一些正能量。文化總會發言人暨媒體部主任湯佩儀表示，每顆西瓜重量平均高達25至30台斤，立瓜範圍會從重慶南路與凱道交叉口，一路延伸到公園路口。湯佩儀開玩笑說，每顆西瓜會間距1.5公尺，立瓜仍然不忘保持社交距離，落實防疫新生活。至於如何把這麼重的西瓜帶回家？湯佩儀表示，農委會貼心準備了便民服務，現場設置2個集瓜區，並備有20台推車及大型提袋，方便民眾運送至可上下車的路口。若無法將西瓜帶走，也可以只參加立瓜活動，留下的西瓜由農委會協助捐贈給需要的社福團體。「端午謝平安－好運久久久」活動採線上報名，有興趣的民眾可至農委會官方臉書或 「ACCUPASS 活動通」報名，報名費為新台幣100元。報名成功者當天如有出席活動，就會領到2張50元的抵用券，可用於6月26日至6月27日在總統府前南北廣場舉行的「百匯農市集」，到時會有上百個攤位。由於名額有限，若沒有搶到線上報名的名額，湯佩儀表示，大家仍可至凱道現場候補，如有報名者未報到，就會將名額留給現場民眾。活動詳情請上：https://reurl.cc/xZ2LKb