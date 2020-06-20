總統府提名黃健庭被罵翻！時力：監察院該廢除

國民黨籍的前台東縣長黃健庭，傳出將被總統蔡英文提名為監察院副院長人選。消息一出引發外界譁然，時代力量黨主席徐永明今（20）日表示，反對黃健庭監察院副院長，更認為監察院與考試院應該廢除。

黃健庭擔任監察院副院長的立場。徐永明說，黨團總召立委邱顯智已經表達反對態度，就連民進黨立委也反對。徐永明進一步指出，顯然監察院對憲政體制沒有幫助，各黨派在審察同意權時，是否應該進一步思考修憲廢除考、監兩院。

媒體詢問提名黃健庭會有助於藍綠和解嗎？徐永明認為，政治計算比較多、政治和解比較少，雖然現在朝人權委員會方向發展，但是提名這樣的人，大家是不能接受，對監察院未來發展也是不好的。

媒體詢問2022台北市長會再跟民進黨合作嗎？徐永明表示，跟非國民黨外各陣營合作，時力都可以談，這次高雄市長補選，時力決定不參與，選擇有條件支持民進黨提名的陳其邁，台北市如果時力有適合人選會說服其他政黨跟我們合作。

媒體詢問對台灣民眾黨有何看法？徐永明指出，民眾黨是一個比我們年輕的政黨，柯文哲市長掌握的資源也比我們多，對民眾黨的發展是樂觀其成，但是時力還是跟其他政黨有所不同，例如秘書長陳志明是從基層培養起來，我們期待培植年輕人，給年輕人更多機會，這是跟其他政黨最大不同。

媒體追問，如果台北市副市長黃珊珊2022出來選市長，時力是否會支持？徐永明說，台北市這一局我們應該會有我們自己的人選與想法，可是不排斥與其他政黨來談。

時代力量今日下午舉行黨代表大會，會前受訪時，徐永明表達反對提名