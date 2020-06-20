蔡壁如指陳菊弊案纏身　菊系議員舉證反打柯文哲

前台東縣長黃健庭被提名為監察院副院長的消息傳出後，意外延伸出另一個戰場；黃健庭之所以引發爭議，是在他擔任台東縣長期間弊案不少，但民眾黨立委蔡壁如卻指出被提名為院長的陳菊才「弊案纏身」，對此，菊系高雄市議員邱俊憲則痛批，柯文哲任期內共遭監察院糾正32案，民眾黨的說法根本是道貌岸然。監察院的監察委員人事還沒定案，黃健庭被爆出被提名為副院長後，引發藍綠不滿，卻也意外引發另外一場戰爭。蔡壁如在臉書發文指出，陳菊弊案纏身，高雄市累積在監察院就有58案，加上近期監察院才剛因為高市府將2014年氣爆案的巨額民間災難捐款挪做行政採購費用案糾正，質疑陳菊出任監察院長是「球員兼裁判」。但邱俊憲也不甘示弱在臉書回批，開頭就質問蔡壁如是「忘記還是害怕想起」，並列舉柯文哲任內32件糾正案，痛批民眾黨道貌岸然，按照民眾黨的「白色邏輯」柯文哲的表現又是？邱俊憲還說，氣爆善款案雖然有多位監委的不同意見書、氣爆受難者自救會陳冠榮前會長的聲明以及高雄市政府的說明等，但都明白指出「少數監委提出的糾正內容是違背事實的政治指控！」但民眾黨仍引用這爭議的糾正來攻擊陳菊，果然是柯文哲的大掌門「逢菊必打」，同時質問「大巨蛋裁處停工卻默默蓋完是不是才叫弊案？」