痛批黨內中常委與民意脫節　謝國樑籲藍中常委改黨員直選

為杜絕國民黨內萬年中常委狀況，國民黨昨召開改革委員會，討論改革中常委選舉制度，同時有中常委認為提出的兩岸論述是他在黨內看到最差的一篇，恐被人稱為「小綠」。前國民黨立委謝國樑今（20）在臉書上批評中常委與民意脫節，呼籲中常委選舉應改成黨員直選，才能真正落實國民黨貼近民意的目標。國民黨改革委員會上，有中常委認為國民黨應有自己的水平，而不是把兩岸論述由和平轉向戰役、和解轉向對抗，否定九二共識、反而跟著民進黨的腳步走，沒有自己黨內的核心思想，痛批討論時提出的兩岸論事，是他在黨內看到最差的一篇。謝國樑則指出，九二共識遭中共片面增加了「一國兩制」的標籤後，就已經不再是台灣民眾過去所認同的九二共識了，這次的總統選舉結果，也十分淸楚證明了民意的態度，若國民黨不適時地做出調整，未來只會跟民意越來越遠。謝國樑認為，所有的論述最好的檢驗方式就是選舉，他表示，若覺得現在國民黨的兩岸論述是最爛的，那請中常委拿著自己的論述跳下來選舉，接受民意的檢驗，看看民眾是否接受。謝國樑痛批就是因為黨內有這些與民意脫節的中常委們，才讓國民黨與民意越來越遠，而這也是國民黨之所以急需改革中常委選舉制度的原因。他表示，中常委不應只讓1200個黨代表來選出，因為這樣中常委們在選舉中只需要爭取這些黨代表的支持，根本不需要在乎民意的看法就可以當選中常委，也不需要在意社會大眾的觀點就可以繼續連任，所以久而久之，就形成了與民意遙遠的距離。謝國樑說，如果中常委們不敢接受公職的選舉挑戰，那就請支持他所提出的中常委黨員直選觀點，接受每一名國民黨黨員的直接檢驗，這樣才能落實國民黨貼近民意的目標。