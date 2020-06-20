韓粉仍質疑罷免結局！羅智強吐心聲：有些話就不得不說

▲國民黨台北市議員羅智強寫一封信給韓國瑜支持者。（圖／翻攝羅智強臉書）

高雄市長罷免案結束已近半個月，但仍有部分韓國瑜支持者認為其中有問題。國民黨台北市議員羅智強也收到相關陳情，對此，他反駁了這次罷免案作票的可能，並感嘆「真的挺韓國瑜，有些話就不得不說」。羅智強指出，有一位韓國瑜堅定支持者，對他不願意背書作票說很失望。事實上，台灣的投開票作業是地方政府的職責，而投開票的結果，中選會只能彙整統計，根本沒有所謂的程式。「中央地方的票數統計並無不同」羅智強也認為，各地方政府沒有道理去護航民進黨中央，如果作票說成立，高雄當初是韓國瑜執政，意思是韓國瑜作票讓自己被罷免嗎？所謂作票之説，才是對韓國瑜和國民黨最大的傷害，因為如果此說成立，真的就如您所說的，以後也不用再投票了。羅智強感嘆，「要寫這封信，我也很掙扎，說真的，我根本不需要出來解釋有沒有作票這件事情，唯一有法律權力與義務去抗議或者是訴訟作票的是韓國瑜，並不是羅智強，他若不做，我完全可以學其他的人一樣躲起來不吭聲，當作不關我的事」。羅智強也向支持者喊話，「不能認輸，就無法重新開始，這一次國民黨和韓國瑜是真的敗了，但一次失敗並不等於永遠的失敗，除非，我們失去了重新站起的勇氣，那才是永遠的失敗」。（編輯：潘毅）