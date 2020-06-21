馬英九、吳敦義拒赴江啟臣餐敘　朱立倫：還要凝聚共識

四大支柱，表明「九二共識是

『過去』扮演兩岸求同存異的重要工具

」。傳出此論述引起前總統馬英九、前副總統吳敦義的不滿，原先江邀請前黨主席們餐敘、共商改革及高雄補選，馬、吳

國民黨主席江啟臣日前宣布改革委員會討論成果，兩岸論述方面提「因故」不便出席。21日朱立倫被問及此議題，他表示相關論述，還是要等到大家聚在一起時才好討論。傳出黨中央憂心改革引起反彈，對於改革委員會的「建議」，仍要聽取基層意見，才會送交全代會通過，江啟臣也邀請歷任國民黨主席23日在黨秘書長李乾龍家餐敘、共商改革及高雄市長補選大計。但在江啟臣發表九二共識是過去式的談話後，原先答應出席的馬英九、吳敦義改變立場，皆「因故」不出席餐敘，等同於不幫江啟臣背書。也曾在國民黨敗選後接下黨主席、前新北市長朱立倫說「我想黨的改革是很努力，大家可以多提供一些不同意見，最後再來凝聚共識，這段時間江主席很辛苦，大家多給改革委員會一些鼓勵吧。」而對於馬英九、吳敦義皆堅持九二共識是國民黨兩岸論述的基礎，朱立倫說「這個我們目前因為還沒一起聚會，聚會在討論。」媒體問及在馬、吳皆不出席餐敘的情況下，他是否會赴約？朱立倫說「因為這個安排主要針對於高雄輔選，不管有沒有吃飯大家都會全力以赴討論高雄市補選。」