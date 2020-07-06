巷仔內／內定蔡適應參選基隆市長　放話者恐不了解民進黨

縣市首長的任期未過半，政壇就紛傳民進黨將徵召立委蔡適應參選基隆市長的新聞；熟悉基隆的政壇人士直指，這一波攻擊明顯衝著蔡適應而來，因為距離選戰還有2年，民進黨內詪本不可能開始討論「誰來選市長」的議題，放話的人恐怕不了解民進黨提名規則。對於已獲民進黨中央內定徵召一事，蔡適應強調，這並非事實，有心人意圖以未經查證的不實傳聞發佈新聞，深表遺憾；現階段社會關注的重點是疫情控制與紓困振興，這也是市民最關心、最在乎的事，而他現在最重要的事，就是把立委的工作做好，反映民意給行政機關，守住台灣、振興經濟。基隆市長林右昌打破向來藍大於綠的基隆市順利連任，為此藍營則積極想在2022的市長選舉奪回執政權，包括已表態的藝人許效舜、前立委謝國樑、現任副議長林沛祥、前國民黨基隆市黨部主委黃希賢，及本次參選立委失利的議員宋瑋莉外；另2次披國民黨戰袍參選的前移民署長、今年6月10日轉任民眾黨秘書長的謝立功，都是角逐2022年的人選之一。謝國樑勤走地方行程，里長生日必送生日蛋糕祝賀，急欲彌補8年在基隆政壇的「空白」，為市長選舉熱身的意圖明顯；參選立委失利的宋瑋莉，持續以議員身份勤走全市行程，為自己保溫；現任基隆市議會副議長的林沛祥，其父林水木曾任基隆市長、母親徐少萍則是前立委，雄厚的地方實力，讓他初任議員就獲選副議長，2022問鼎市長相當有機會。藝人許效舜父親許義隆為連任五屆的國民黨籍基隆市議員，許效舜在參與地方活動多次表態參選，未來是要爭取國民黨提名抑或轉向民眾黨、無黨參選，動向備受關注；基隆市黨部前主委黃希賢開設網路媒體，以媒體人的新身份關注地方事務；曾代表國民黨參選2次市長的謝立功，轉換跑道任職民眾黨的秘書長，是否會3度挑戰基隆市長，謝立功則沒把話說死。地方人士分析，政績備受肯定的林右昌，即便2018年在民進黨逆風的情況下，仍成功連任，得票更勝2014年，2020年隨著韓國瑜聲勢下滑，也拖累國民黨的立委選情，讓尋求連任的蔡適應創下民進黨在基隆的最高票；這幾年基隆在民進黨的執政下，不僅國民黨的地方組織逐漸式微，傳統藍營的家族政治勢力也重新洗牌，不再出現過去「一家獨大」的情況。地方人士認為，許效舜的出現與出走到民眾黨的謝立功，可能帶走一批「知識藍」的選票；藍營想挑起民進黨立委可能「帶職參選」縣市長的風向無可厚非，但恐不是國民黨中央想討論的話題之一，畢竟包括國民黨籍的立委許淑華、馬文君有意角逐南投縣長，立委徐志榮可能劍指苗栗百里侯，立委陳雪生也想競選連江縣長，此舉恐怕落入傷人70自傷100的窘境。

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