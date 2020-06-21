陳其邁辦邁粉見面會　邀吳怡農任顧問、廖泰翔當發言人

▲民進黨擬參選人陳其邁今(21)日在高雄舉辦邁粉見面會，邁粉們頂著大太陽的一大早就到現場卡位，活動剛開始，人潮已擠滿現場。（圖／截自陳其邁臉書）

▲其邁在大批邁粉的尖叫之下，和民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農一同歡唱紅豆。（圖／截自陳其邁臉書）

▲陳其邁今天找來超人氣的吳怡農助陣，與民進黨高雄市黨部主委趙天麟、民進黨網路社群中心主任發言人廖泰翔、立委李昆澤等人組成助唱團並與邁粉們合照。（圖／截自陳其邁臉書）

民進黨擬參選人陳其邁今(21)日在高雄舉辦邁粉見面會，邁粉們頂著大太陽的一大早就到現場卡位，陳其邁也表示將邀請吳怡農擔任國際事務顧問，並證實已邀請民進黨網路社群中心主任發言人廖泰翔擔任其競總發言人，其餘團隊人事將於下週一正式公布。陳其邁今天找來超人氣的吳怡農助陣，與民進黨高雄市黨部主委趙天麟、民進黨網路社群中心主任發言人廖泰翔、立委李昆澤等人組成助唱團，活動剛開始，人潮已擠滿現場，陳其邁在大批邁粉的尖叫之下，和民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農一同歡唱《紅豆》、《咱上愛的所在》兩首歌。這場見面會吸引約上千人參加，現場粉絲不斷高喊「邁邁我愛你！」、「農農我愛你！」，場面相當熱鬧，超偶歌手林宗興則將帶領全場來賓，合唱《咱上愛的所在》。陳其邁一開始先獨唱《紅豆》，可能過於緊張，沒跟上拍子，後來漸入佳境，第二段時助唱團全體加入，掀起全場高潮。現場有民眾高喊：「出唱片！」，陳其邁開玩笑說：「選上市長就出唱片！」陳其邁表示，吳怡農的專才在政策部分，「過去在民進黨、國安會、行政院都有豐富經驗，也是過去相當仰賴的政策幕僚，所以特別邀請他擔任我的國際事務、尤其在嘗試外交的部分跟青年事務的部分擔任顧問。」陳其邁也透露，22日將會對外宣布團隊成員，位於左營的競總辦公室也加緊趕工中。至於前高雄市長韓國瑜遭罷免後，密友黃文財仍任職於高雄輪船公司董座，並未隨團隊去職，對此，陳其邁認為，目前代理市長是楊明州，市政部分尊重他的決定，市民也希望現在的是政府能辦好選務，尤其汛期間能穩定市政。陳其邁強調，他以高雄人為榮，高雄是他心愛的故鄉，拼命也要把高雄做好，更強調「我對高雄的思念與愛，一天比一天更多！」