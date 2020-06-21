蔡英文參加高中生座談　提公民權下修、主導自己未來人生

蔡英文總統今（21）日出席高中生座談會時表示，執政團隊最重要的是讓年輕世代有發揮機會，給年輕世代更多空間；同時也提到公民權下修18歲，強調這是重要、要共同來做的事，也希望在教育體系、社會層面都留下足夠的空間給年輕人做決策，讓年輕人主導自己未來的人生。蔡英文在致詞時表示，台灣在這次疫情中展現了自己的能力，不僅國內疫情處理得很好，對外也提供需要協助的國家伸出援手，未來讓台灣展現能力的機會一定會再來，要讓自己準備好，下次機會來的時候，世界上的人都想聽聽台灣人說什麼、做什麼；而在面對挑戰時，台灣的社會制度、民主機制，是否能讓大家共同團結、一起面對。蔡英文強調，民主國家不僅能面對一波又一波挑戰，民主國家還可以面對挑戰，並且保有民主價值，這就是台灣要告訴全世界最重要的訊息。此外，蔡英文也對在場的高中生說，「未來就是你們接棒」而她這一代、尤其是執政團隊要做的事，就是把台灣做得更好，把社會基礎打得更穩，讓民主更鞏固，讓國家經濟體質更好，最重要的是，讓年輕世代有發揮的機會，能給年輕世代更多空間，讓年輕世代開始積極做決定，學習、生活、未來的生涯，自己來做自己的決策者。其中，蔡英文也提到《憲法》公民權下修至18歲的議題，認為這是一件很重要、要共同來做的事；不只是政治方面，她也希望在教育體系、社會層面都留下足夠的空間給年輕人做決策，讓年輕人能夠主導自己未來的人生。