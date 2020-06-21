談蔡英文監委提名　江啟臣痛批：虛情假意

總統蔡英文日前提名前台東縣長黃健庭擔任監察院副院長，掀起政壇大波，藍綠陣營都有反對的聲浪，最後黃婉拒提名收場。國民黨主席江啟臣今日在臉書發文痛批：「虛情假意的朝野合作，缺乏尊重的提名程序，不但折損了被提名人的名聲，更是污衊監察院的地位，也將政黨合作的可能推得更遠。」江啟臣一開始就指出：「缺乏高度的提名方式，遑論政黨合作。」他認為，蔡英文提名過程前後反覆，完全無法理解提名標準何在？凸顯出民進黨對於監察院的不尊重，更突顯出對於被提名人的消費心態！他認為，監察院長提名陳菊的消息一出，就先引發各方爭議。《TVBS》民調顯示近四成的民眾則認為陳菊不適合擔任監察院長。為了掩護陳菊，民進黨遲遲不公佈完整的提名名單，用各種方式操作輿論風向。江啟臣說，前晚媒體傳出提名黃健庭，引發民進黨黨內反彈後，蔡英文非但不進行黨內溝通協調，竟以直接停止召開提名記者會的方式粗暴處理，對於所有被提名人的輕視，放任黨內同志攻擊，將自己應該背書保證的被提名人，當成政治炸彈，荒腔走板，態度輕率。民進黨更對外透過媒體宣稱，提名黃健庭是為了政黨合作，令人費解！江啟臣指出，監察院本來就是超脫黨派的獨立機關，民進黨自提政黨色彩濃厚、執政時期弊案不斷的人選，就已經是自毀監察院格局，在沒有經過政黨溝通的方式，在朝野對立氛圍強烈的現實下，直接提名在野黨的人選，卻宣稱是政黨合作，毫無脈絡可循。他也直接痛批，蔡英文缺乏高度的提名方式，污辱監委提名人，污衊監察院的地位，民進黨還不如直接提出廢除監察院，還更顯得表裡一致。