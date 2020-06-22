陳其邁公布首波競選團隊名單　話題女王黃捷延攬中

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▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今（22）日公布第一波競選團隊名單，總部主委由曾經擔任高雄市代理市長的許立明出任，總幹事是民進黨高雄市黨部主委趙天麟。（圖／nownews資料照片）

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民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今（22）日公布第一波競選團隊名單，總部主委由曾經擔任高雄市代理市長的許立明出任，總幹事是民進黨高雄市黨部主委趙天麟競選總部執行總幹事由康裕成擔任，所有民進黨籍議員為副總幹事，立委管碧玲為榮譽主委兼決策小組副召，將敦請前行政院長張俊雄為名譽主委。陳其邁今天公布第一波競總人事，除延續總統大選的架構並進行微幅調整，將高雄分為八大戰區，由8名區域立委擔任各區指揮官發言人方面，網路部分由民進黨網路部主任廖泰翔擔任，競選總部的部分由邱俊憲、林智鴻、高閔琳、黃文益負責，另也找尋其他政黨或無黨籍議員協助中。陳其邁說，今天公布的只是第一波人事，未來將有無黨籍或其他政黨人士加入，他特別點名基進黨與時力，感謝他們在第一時間全力支持他參選市長陳其邁指出，黃捷等其他政黨人士仍在討論中，競選總部其他人事會在第二波處理，希望選舉過程中能獲得超越黨派、不同政黨的支持。除了昨天已經曝光的吳怡農將擔任競選顧問，出身高雄的立委管碧玲將接任榮譽主委至於當選後是否會住進市長官邸，陳其邁回應，原則上會住在自己現在的家，因為兒子將出國，女兒在台北念書，他大概就選擇住在自己比較自在的地方。陳其邁今天一大早6點鐘就在支持者陪同下爬柴山，下山後意有所指的說，爬山心得就是要吃得苦中苦才能看到好風景。