陳其邁公布首波競選團隊名單　話題女王黃捷延攬中

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今（22）日公布第一波競選團隊名單，總部主委由曾經擔任高雄市代理市長的許立明出任，總幹事是民進黨高雄市黨部主委趙天麟﹔競選總部執行總幹事由康裕成擔任，所有民進黨籍議員為副總幹事，立委管碧玲為榮譽主委兼決策小組副召，將敦請前行政院長張俊雄為名譽主委。
陳其邁今天公布第一波競總人事，除延續總統大選的架構並進行微幅調整，將高雄分為八大戰區，由8名區域立委擔任各區指揮官﹔發言人方面，網路部分由民進黨網路部主任廖泰翔擔任，競選總部的部分由邱俊憲、林智鴻、高閔琳、黃文益負責，另也找尋其他政黨或無黨籍議員協助中。
陳其邁說，今天公布的只是第一波人事，未來將有無黨籍或其他政黨人士加入，他特別點名基進黨與時力，感謝他們在第一時間全力支持他參選市長﹔陳其邁指出，黃捷等其他政黨人士仍在討論中，競選總部其他人事會在第二波處理，希望選舉過程中能獲得超越黨派、不同政黨的支持。
除了昨天已經曝光的吳怡農將擔任競選顧問，出身高雄的立委管碧玲將接任榮譽主委﹔至於當選後是否會住進市長官邸，陳其邁回應，原則上會住在自己現在的家，因為兒子將出國，女兒在台北念書，他大概就選擇住在自己比較自在的地方。
陳其邁今天一大早6點鐘就在支持者陪同下爬柴山，下山後意有所指的說，爬山心得就是要吃得苦中苦才能看到好風景。