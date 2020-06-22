勇鷹高教機成功試飛　蔡英文：繼IDF後再次締造歷史

國造「勇鷹」高教機今（22）日舉行首飛展示，邀請總統蔡英文親自主持，蔡英文致詞時表示，這次完成的首飛展示任務，是近31年前IDF經國號戰機首飛後，再次締造歷史性一刻。

▲蔡英文總統出席勇鷹高教機首飛展示，與試飛員合影。（圖/記者呂炯昌攝.2020.06.22）

蔡英文表示，在4年前，當我們提出高教機要自研自製，在當時遇到了很多挑戰。 有些人質疑航發人才早已凋零，國內航太產業的技術和量能，已經跟不上了。更有人反對，主張直接跟外國購買，可能還比較划算。 這4年來，在空軍、漢翔、中科院，以及所有上下游廠商通力合作下，我們克服了所有的困難，用具體成績，重建了社會各界對國內航太產業研製能力的信心。蔡英文指出，勇鷹高教機首飛代表兩個重要的意義，第一，國機國造，帶動了國內航太產業的大發展、大進步。新式高教機的專案，不僅創造了2000多個就業機會，更能傳承經驗，培育出新世代的航太產業技術人才。 當年，IDF的研發團隊，是臺灣航太史上的傳奇。而今天，許多年輕人才，因為新式高教機專案，投入漢翔團隊，傳承過去的光榮和專業。不僅再度建置航空的研製能量，更被美商評價，具有全世界數一數二的水準。 未來「勇鷹」的團隊，也會持續締造新的紀錄、寫下新的傳奇。蔡英文進一步指出，研製勇鷹高教機第二意義是為了給空軍弟兄姊妹，最好的訓練環境。有了嶄新、安全、性能強的高教機，以後新生代的優秀飛官，一定能持續翱翔天際，保家衛國。蔡英文稱讚新式高教機具有自製率高、後勤維持成本低、系統整合自主性高等特性，後續可以配合空軍需求，進行構改跟性能提升。這也是落實國防自主的重要環節。 除了今天的首飛外，目前，新式高教機已經完成一系列地面的工程測試。為了確認飛機結構安全無虞，由中科院執行的「靜力試驗」，也已經通過驗證。 接下來還會展開第二架測試機的「結構疲勞測試驗證」，目標是滿足30年壽期、或8千小時飛行的需求指標。她要求大家繼續上緊發條，把關飛行安全，務必做到滴水不漏。