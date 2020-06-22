高教機命名「勇鷹」拍「擁英」馬屁？漢翔：非我們命名

國造「勇鷹」高級教練機今（22）日在台中清泉崗基地舉行首飛展示，邀請總統蔡英文親自主持，蔡英文致詞後漢翔員工舉牌「有總統蔡英文英勇，才有漢翔今天的勇鷹」，遭媒體質疑拍蔡英文馬屁。漢翔澄清「勇鷹」並非由漢翔所命名。

▲空軍「勇鷹」高教機命名過程，一直遭質疑拍總統蔡英文馬屁。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.22）

漢翔總經理馬萬鈞受訪表示，「勇鷹」不是我們命名，漢翔是民營公司、不是政府機關，民營公司不會拍馬屁。我們是請示空軍，空軍告訴我們用這名字，我們就用這個名字，今天是來看飛機，希望大家不要把焦點聚集在這兩塊牌子上，不要過度聯想。媒體詢問勇鷹高教機的燃油容量比IDF經國號多了多少？馬萬鈞表示，這個飛機是全新的飛機，剛剛試飛員說過80%都是新的，是全新的飛機、裡面是全數位化飛機，設計過程中非常競競業業，不管燃油、後座高度，都有考慮到，對於社會上前輩、專家的指導都有虛心看有無漏掉的地方去做加強，但事實勝於雄辯，飛機飛得很好，非常順利，沒有問題。勇鷹高教機有高級教練機的的任何元素。媒體詢問今天之前試飛過幾遍？馬萬鈞表示，6月10日那天很低調的第一次離地，沒想到離地沒多久就看到新聞了，今天是第四次飛行，前一天4000個員工都睡不著覺，後續還有無數次，用數以百計計算，有些人以為今天首飛完成就會量產，其實沒這麼容易，還有一連串測試，測試到一階段後再請空軍一起測試，一直到使用者空軍說ok，才會開始量產。