中共飛彈總數大增八百枚　蘇貞昌：應將國力用於紓解疫情

美國國防部公布2019年「中國軍力評估報告」，指出中共飛彈數量比2018年增加800多枚；對此，行政院長蘇貞昌今天（22）天回應，今年全世界最關注的就是新冠肺炎疫情，中國政府應該全力防止疫情擴散，把國力用在照顧人民、紓解疫情，不要只用在軍備。美國國防防部公布2019年「中國軍力評估報告」，指出隸屬於中國火箭軍的陸射彈道飛彈、巡弋飛彈總數最大值達到2740枚，比2018年公布報告時的1930枚增加810枚。外界關注中國對台灣威脅增加，政府如何因應；行政院長蘇貞昌今接受媒體詢問時表示，今年全球關注的焦點就是武漢肺炎疫情，中國應該盡全力防止疫情擴散，把國力用在防疫、照顧人民，不要只用在軍備上。蘇貞昌表示，中共軍機、軍艦不斷繞台，對區域和平穩定造成困擾，台灣會做最妥善的準備，但中國不斷以機艦繞台等行為，對區域和平穩定造成困擾，他覺得很遺憾，「也希望中國把國力放在照顧人民、紓解疫情，不要只有在軍備上。我們台灣為了保護人民，我們隨時做最妥善的準備。」有關媒體報導，中國可能在8月實施以奪下東沙島為想定的軍事演習，為了因應此狀況，國軍決定增強東沙島戰備，以移地訓練名義，派出海軍陸戰隊重回東沙，以防被中國奪島；對此，蘇貞昌強調，蔡英文總統一再宣示保衛國家主權寸土不讓，政府對保衛國土有非常嚴謹的因應對策，實際上會怎麼布置，國防部等相關部會會努力。