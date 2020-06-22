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直播／總統府召開監委提名2.0記者會

記者張志康/綜合報導-2020-06-22 15:05:37
▲監察院。( 圖 / 監察院提供 )
日前因為監察委員提名人選有爭議，臨時喊卡的監委提名記者會，稍早總統府表示，將於今日下午3時正式召開，將由提名審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人，並安排院長被提名人致詞。

總統府原訂19日要舉行監察院第6屆院長、副院長及監察委員提名記者會，但因為前台東縣長黃健庭的副院長提名引起爭議，記者會臨時取消。黃健庭宣布退出提名後，另一遭質疑的監委被提名人、前新北市副市長陳伸賢也退出。總統府今天發出訊息通知，下午3時將召開監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會。

 

 

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