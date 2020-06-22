台日爭釣魚臺！國民黨團：最高層級派軍艦出海護主權

台、日爭奪釣魚臺主權，日本沖繩縣石垣市議會今(22)日通過更名案，將釣魚臺改名為尖閣諸島，預計10月1日生效，國民黨團下午隨即召開記者會，強烈要求總統蔡英文應該拿出具體行為，例如登島來宣示主權。黨團表示，最高層級應該出動到軍艦出海，展現護主權決心。國民黨立委、黨主席江啟臣下午親自率領黨團三長、立委來表達國民黨嚴正的立場，江啟臣強調「釣魚臺是頭城釣魚臺」，對於日本片面改名的行為國民黨無法接受。他也質疑蔡英文的對日政策失敗，讓日本在蔡連任的第一個月就送來「大禮」。國民黨團總召林為洲表示，可能外界不懂只是改個名字，不至於太嚴重，他舉例目前中國印度邊界同樣有主權爭議，已經快變成準戰爭的規模，台日爭一座島，但中印爭的卻是一條連資源都沒有、在地圖上還是虛線的邊界。「黨團這邊會找所有朝野黨團擬共同聲明，必要時一起出海護主權。」林為洲進一步表示，除了宜蘭縣已經規劃在7月7日出海護主權之外，立法院的內政委員會、外交國防委員會也應該針對釣魚臺安排考察，內政委員會方面是海巡署，而外交國防委員會最高層級也應該出動軍艦護主權。黨團書記長蔣萬安質疑，黨團早早就提出警告，但民進黨政府態度始終軟弱、無作為，民進黨面對日本就像外交部長吳釗燮所說，是在面對「大哥哥」，也讓馬政府時期台日一直有「擱置爭議、共同開發」的默契被搗毀。首席書記長林奕華則表示，台日間表示友好友非常多種形式，但絕對不是靠著犧牲主權、漁民的生計來換取，「蔡英文不是很愛組國家隊嗎？呼籲她也組護主權國家隊，邀請各黨派領袖一起出海護主權。」立委陳以信表示，前總統馬英九在任內，曾兩度前往釣魚臺附近的彭佳嶼，還在上面立了「和平東海、國疆永固」的石碑來宣示主權，也讓漁民能在台日漁業協議的基礎下安心捕魚，但今年自蔡英文勝選、確定連任後，我國漁民在東海附近的八重山以南海域，已經遭到驅逐四次，「蔡英文面對日本，不管主權、漁權全面退讓，要求她在主權上硬起來，出海登上彭佳嶼宣示我們釣魚台主權。」