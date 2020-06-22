帥中帶萌！勇鷹高教機首飛　試飛員戴史努比頭盔成亮點

國造「勇鷹」高級教練機今（22）日在台中清泉崗基地舉行首飛展示，邀請總統蔡英文親自主持。蔡英文致詞時表示，這次完成的首飛展示任務，是近31年前IDF經國號戰機首飛後，再次締造歷史性一刻。本次勇鷹高教機試飛員頭戴漆有「史努比」卡通人物的飛行頭盔，意外成為亮點。

首架勇鷹新式高教機今日上午9時20分在台中清泉崗基地正式首飛，上午9時32分成功降落，共計飛行12分鐘，飛行課目包括地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試、五邊進場、保持最佳進場姿態落地。落地後總統蔡英文比出大拇指向2名飛行員致意，稱讚試飛員們的優異表現。





漢翔試飛員路志元指出，今天課目均在高度5000呎，並執行5000公呎課目測試，確定性能、品質、安全、安控都是正常的；媒體詢問蔡總統跟他們說了什麼？他表示，總統蔡英文給予肯定，更以這架飛機為榮，「感覺得出來蔡總統心情很好」。





路志元說，外界很多人都認為勇鷹是由IDF經國號戰機研發改良而來，但事實上，無論是外觀、氣動力學等都跟IDF不同，有80是全新設計，是全新的飛機，後續也會有9到10個月的研發測試。





試飛員管延年也指出，外界懷疑勇鷹沿用IDF設計，教練機後座教官席應高於前座學員席，會有前後座高低差不足的問題，事實上，後座有4K影像複視器可提供教官同步得知前座學員影像、數據，甚至可操作落地，視野比目視效果還佳。





有趣的是，本次試飛員管延年頭戴漆有「史努比」卡通人物的飛行頭盔，意外成為媒體與觀禮民眾討論話題。空軍表示，因為管延年的呼號是「史努比」（Snoopy），而路志元的呼號為「Lulu」。對於飛行員飛行頭盔塗裝，漢翔方面則是沒有限制。





戰機飛行員在無線電聯絡時，會以簡單英文呼號稱呼僚機，主要原因是為了避免洩露真實身份，電影「捍衛戰士」中湯姆克魯斯飾演的飛官呼號為「獨孤俠」（Maverick），僚機與戰管人員不會用本名Pete Mitchell在無線電中稱呼他。近年來，中國大陸解放軍換裝新一代戰機，也開始用英文呼號來訓練飛行員。



▲國造勇鷹高教機首飛，後座試飛員戴史努比飛行頭盔成為亮點。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.22）









