黃健庭風波結局　監院提名副院長從缺

總統府今（22）日公布第六屆27位監委提名名單，如先前公布的一樣，總統蔡英文提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委。原本打算提名前台東縣長黃健庭出任副院長，但包括黃健庭、陳伸賢都於日前婉拒提名。因此今日監委提名名單僅有27位，且副院長從缺。總統府今日提名的名單中，前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員。7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。其他監委被提名人包括：現任監委趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉；新提名的監委包括台北市長柯文哲主政下曾擔任副市長的陳景峻、前台北市秘書長蘇麗瓊、前台聯立委賴振昌、時代力量創黨元老後退黨的醫師林郁容、醫師蕭自佑。民進黨前立委葉宜津、前教育部次長范巽綠、前國安會諮委林文程、最高檢察署檢察官郭文東、律師張菊芳、世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘、國立東華大學原住民民族學院院長浦忠成、審計部副審計長王麗珍等人。監察院長提名人陳菊表示，從去年監院組織法在立院三讀通過後，監察院已經賦與了一個歷史性的階段任務。設立一個保障人權的專責機構。也讓台灣民主能夠鞏固、深化。他也承諾，監察院不僅要轉型為人權保障專責機購外，他也會讓監察院更公正、更有效能。陳菊表示，自己從1968年投身民主及人權運動超過50年，如今她承擔了新的角色、新的責任，必須超越黨派，公正行使職權。她也公開表示，自即日起將退出政黨及一切政黨活動，獨立行使監委職權、保持超然的立場。陳菊表示，這也是她淡出政治功能角色，讓她回到從政的初衷，讓社會不再有恐懼、不再有壓迫。