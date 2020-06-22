巷仔內／監委提名出包　民進黨是有私心？還是太自信？

作為一個在國會擁有過半席次極高民意支持度的執政黨，民進黨為何會在這次的監察委員提名慘遭滑鐵盧？不光是國民黨委員反對，就連自家立委都急得跳腳，紛紛跳出來對黃健庭Say no！是外界種種陰謀論正確？還是民進黨對自己的政治判斷太有自信？前台東縣長黃健庭被提名為監察院副院長的消息傳開後，不僅國民黨反對，就連自家立委、黨公職都紛紛跳出來Say no！據悉，府院黨高層在對監委名單決策的過程中，有一名蔡英文的核心智囊向蔡英文提議應該要選擇一個象徵「藍綠和解」的副院長，至於為何黃健庭會成為最終人選？府方人士小心翼翼地說：「黃健庭曾被監察院糾正，還有一些案子在身上，用他一方面可以營造出藍綠和解的氣氛，一方面則是能轉移大家對院長人選的焦點。」監委提名爭議不斷，甚至有陰謀論傳出，民進黨就是想藉由「攪臭」監委提名這一局，來提醒社會大眾「監察院該廢了」。暫時不論到底是誰提議蔡英文提名黃健庭，畢竟事件正在風頭上，民進黨相關人等噤若寒蟬，更甚者相互放話、甩鍋，興許一時半會也得不到解答；不過，身為民意支持度最高、立院過半的政黨，竟能因監委提名搞出如此大風波，如果本就藏有私心，那落得這個下場也是活該，但若要說這些政要高層「經驗不足」想必是沒人願意埋單。說到底，這些人錯就錯在「自我感覺過於良好」。民進黨遭人詬病是用「風向治國」已經不是頭一遭，這樣的「症頭」2020年在總統一役大獲全勝後越發嚴重，現在甚至是「進化」到覺得自己可以預測民意，篤信自己在監委這局的決策是「超越藍綠」、「化解社會對立」，必定能獲得民意的支持，卻忘了監察委員的提名不論是在馬朝或扁代，始終都充滿高度政治性，民眾或許無感，但擁有監委人事同意權的自家立委對於這樣的決策有什麼樣的意見，總該要聽聽吧？監委2.0名單出爐、在蘇嘉全轉述蔡英文願承擔所有一切爭議與責任的同時，塵埃算是落定，政治風暴也漸漸落幕，到底是誰建議提名黃健庭也只會成為圈內人茶餘飯後的話題；但希望蔡總統或蔡主席，別忘了把這些人抓回去各打五十大板，因為這樣過於自信的決策，太危險。