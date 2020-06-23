防疫優先！國軍將官晉升典禮　蔡英文祝賀點頭不握手

國防部今（23）日舉行109年下半年度國軍將官晉升布達暨授階典禮，並邀請蔡英文總統親臨訓勉，鼓舞軍心。基於防疫考量蔡英文在祝賀晉任將官時，接保持社將距離，並且為握手祝賀，僅點頭致意。
顏德發致詞時肯定近年在國防自主與軍事事務革新上，國軍都有亮眼的成績與進步。昨天國人自製的高性能教練機順利完成首飛，潛艦及新式艦艇的建造，與採購各項新式武器裝備也持續進行。
嚴德發強調，在全世界攜手防疫的同時，中共仍不改其窮兵黷武的本質，不僅多次於我海、空域進逼騷擾，並透過官媒奢言「24小時攻佔台灣」、「勿謂言之不預」等文攻武嚇手段，意圖片面改變臺海現狀，破壞我民主自由的成果。國軍毋庸置疑絕對是一支「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的精銳部隊。唯有實力，才能讓敵人不敢輕舉妄動；也唯有實力，才能維護國家的安全與區域的和平穩定。
蔡英文致詞時肯定國軍協助防疫表現，她表示，今年面對疫情的挑戰，我們的國軍弟兄姊妹在參與口罩製作、消毒任務，替防疫所作貢獻同時，每天的戰訓本務也沒有絲毫鬆懈，深受國人肯定。蔡英文再度重申，未來除了正在進行中的國防政策，持續落實外，對於下階段國防改革，無論是不對稱戰力發展，不對管理制度改善，後備動員制度的改革，也都會加速進行。
由於晉任典禮會場三官俱樂部為室內空間，因此與會者包括將領、家屬、記者與工作人員入場前都採實名制，必須填寫聯絡資訊與量測體溫，蔡英文與嚴德發致完詞向將領祝賀，也都抱持一公尺以上社交距離，同時不握手僅點頭祝賀致意。