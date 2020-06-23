防疫優先！國軍將官晉升典禮　蔡英文祝賀點頭不握手

親臨訓勉，鼓舞軍心。基於防疫考量蔡英文在祝賀晉任將官時，接保持社將距離，並且為握手祝賀，僅點頭致意。

▲總統蔡英文出席109年下半年將官晉任典禮，祝賀晉任將官保持社交距離，點頭致意且不握手。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.23）

國防部今（23）日舉行109年下半年度國軍將官晉升布達暨授階典禮，並邀請蔡英文總統顏德發致詞時肯定近年在國防自主與軍事事務革新上，國軍都有亮眼的成績與進步。昨天國人自製的高性能教練機順利完成首飛，潛艦及新式艦艇的建造，與採購各項新式武器裝備也持續進行。嚴德發強調，在全世界攜手防疫的同時，中共仍不改其窮兵黷武的本質，不僅多次於我海、空域進逼騷擾，並透過官媒奢言「24小時攻佔台灣」、「勿謂言之不預」等文攻武嚇手段，意圖片面改變臺海現狀，破壞我民主自由的成果。國軍毋庸置疑絕對是一支「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的精銳部隊。唯有實力，才能讓敵人不敢輕舉妄動；也唯有實力，才能維護國家的安全與區域的和平穩定。蔡英文致詞時肯定國軍協助防疫表現，她表示，今年面對疫情的挑戰，我們的國軍弟兄姊妹在參與口罩製作、消毒任務，替防疫所作貢獻同時，每天的戰訓本務也沒有絲毫鬆懈，深受國人肯定。蔡英文再度重申，未來除了正在進行中的國防政策，持續落實外，對於下階段國防改革，無論是不對稱戰力發展，不對管理制度改善，後備動員制度的改革，也都會加速進行。由於晉任典禮會場三官俱樂部為室內空間，因此與會者包括將領、家屬、記者與工作人員入場前都採實名制，必須填寫聯絡資訊與量測體溫，蔡英文與嚴德發致完詞向將領祝賀，也都抱持一公尺以上社交距離，同時不握手僅點頭祝賀致意。