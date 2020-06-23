史上最爛監委名單？國民黨掀開人事內幕

▲監委提名爭議一覽表。(圖/國民黨提供)

▲陳菊提名監察院長爭議一覽表。(圖 / 國民黨引用，翻攝自網路)

總統府22日宣布第六屆監察委員提名人選，並由前總統府祕書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主委，國民黨今天(23)公開反對這份名單，並列出為何不適任的原因。文傳會主委王育敏提出兩點抨擊，一是提名名單「綠油油」，盡是政治酬庸，監院的公正性蕩然無存；第二，陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府祕書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，如今自己的案子「自己查」，蔡政府提出的名單爭議性過高，國民黨全力反對，也呼籲全民唾棄。王育敏表示，依憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員需超出黨派以外獨立行使職權。然而，這次監察委員提名「政界人士」占多數，被提名人有近九成具綠營背景，整份名單綠油油，若照此名單通過，監察院將不具公正性。王育敏指出，本次監察委員提名，凡是追殺國民黨有功者就可以升官，明顯酬庸。名單中竟有2020總統選舉中擔任蔡英文全國律師後援會總會長的林國明、現任黨產會主委林峯正兄長，即時代力量創黨元老林郁容醫師，黨產會副主委施錦芳、319槍擊案隨行醫師蕭自佑等人，還有扁政府時期的官員，變是「報恩名單」。此外，王育敏強調，陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府祕書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，單在擔任高雄市長期間就被監院彈劾 3 案，糾正 30 件，被調查的總數達 58 件，提名陳菊擔任如同御史之首的監察院長，如同讓有犯罪前科的人擔任警察局長。