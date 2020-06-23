國民黨高雄補選人選將出爐　李乾龍：12點跟大家報告

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，國民黨仍尚未確定人選，國民黨秘書長李乾龍23日上午出席立法院國民黨團大會前，受訪時表示「12點以前一定會跟各位報告」，預計會在高雄宣布。
據傳黨內鎖定現任議員李眉蓁(41歲)參選，她是三連霸的高雄市議員，符合「年輕、在地」等條件。
對此，李乾龍表示，她也是徵詢人選之一，我們廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，現在範圍一直縮小，剩下2到3位，12點以前一定跟大家報告。
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