挺陳菊接掌監院　蘇貞昌：陳菊用生命走人權道路

蔡英文總統提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼人權委員會主委，引發朝野討論。行政院長蘇貞昌受訪表示，陳菊是真正用她的生命在走這條人權的道路，以她一輩子的豐富歷練跟禁得起檢驗的人權奮鬥，進入監察院，領導、推動人權工作，對台灣其實是很好的。蘇也說「陳菊不是個人得到一個位置，而是用她的生命讓台灣進到一個階段」。蘇貞昌表示，陳菊是他非常佩服的人，他會走上政治這條路，就是因為在軍事法庭上，看到當年還是小女生的陳菊在交代後事，陳菊被起訴，是唯一死刑，她被起訴，也是為了打開台灣的民主大門，保護台灣人權，當時一個小女生陳菊，這麼勇敢面對唯一死刑起訴，仍然不懼不餒交代後事。他到現在還記得，陳菊要把僅有一部照相機交給弟弟。

蘇貞昌說，我看著陳菊一輩子就是為了保護人權，自己受害、受難，都還關心其他受難者和家屬。陳菊一輩子都是在為台灣民主、自由和人權奮鬥。今天立法院通過監察院成立人權委員會，在世界上很先進，總統請一輩子為人權奮鬥也因人權受難的陳菊，擔任監察院長，其實是很用心。





蘇貞昌表示，陳菊也說她一輩子為人權而開始，如果人生最後的階段，能為台灣人權做貢獻，也是她一輩子的心願。陳菊是真正用她的生命在走這條人權的道路，以她一輩子的豐富歷練跟禁得起檢驗的人權奮鬥，進入監察院，領導、推動人權工作，對台灣其實是很好，也讓世界看到當年在威權統治下沒有人權、自由、民主的台灣，今天能由受難者來推動人權工作，世界看起來，也會覺得台灣走過這一頁，從黑暗走到光明，從沒有人權走到溫暖。



▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.06.23）





蘇貞昌指出，陳菊不是個人得到一個位置，而是用她的生命讓台灣進到一個階段，他覺得總統這樣提名很用心，陳菊願意承擔這個位置，是一輩子心願的再貫徹。





蘇貞昌說，至於總統提的監委名單，其實用心也是要包容台灣的多元，跟接納台灣的各方面，希望減少對抗，大家一起為台灣的監察工作及人權工作做貢獻，現在名單提出來，希望各界支持總統的提名，也讓台灣人權工作進到新階段。





陳菊表示，如果通過提名就要退出黨政運作，蘇貞昌表示，這是民進黨由來已久的規定，在民進黨入黨辦法中明文規定，如果黨員出任司法官、考委、監委等，就要註銷黨籍，這是民進黨對獨立行使機關的尊重，也是對黨員的約束，這一點陳菊已公開宣布，看到她的認真跟誠意。



