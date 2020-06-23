挺陳菊接掌監院　蘇貞昌：陳菊用生命走人權道路

蘇貞昌表示，陳菊是他非常佩服的人，他會走上政治這條路，就是因為在軍事法庭上，看到當年還是小女生的陳菊在交代後事，陳菊被起訴，是唯一死刑，她被起訴，也是為了打開台灣的民主大門，保護台灣人權，當時一個小女生陳菊，這麼勇敢面對唯一死刑起訴，仍然不懼不餒交代後事。他到現在還記得，陳菊要把僅有一部照相機交給弟弟。
蘇貞昌說，我看著陳菊一輩子就是為了保護人權，自己受害、受難，都還關心其他受難者和家屬。陳菊一輩子都是在為台灣民主、自由和人權奮鬥。今天立法院通過監察院成立人權委員會，在世界上很先進，總統請一輩子為人權奮鬥也因人權受難的陳菊，擔任監察院長，其實是很用心。
蘇貞昌表示，陳菊也說她一輩子為人權而開始，如果人生最後的階段，能為台灣人權做貢獻，也是她一輩子的心願。陳菊是真正用她的生命在走這條人權的道路，以她一輩子的豐富歷練跟禁得起檢驗的人權奮鬥，進入監察院，領導、推動人權工作，對台灣其實是很好，也讓世界看到當年在威權統治下沒有人權、自由、民主的台灣，今天能由受難者來推動人權工作，世界看起來，也會覺得台灣走過這一頁，從黑暗走到光明，從沒有人權走到溫暖。
蘇貞昌指出，陳菊不是個人得到一個位置，而是用她的生命讓台灣進到一個階段，他覺得總統這樣提名很用心，陳菊願意承擔這個位置，是一輩子心願的再貫徹。
蘇貞昌說，至於總統提的監委名單，其實用心也是要包容台灣的多元，跟接納台灣的各方面，希望減少對抗，大家一起為台灣的監察工作及人權工作做貢獻，現在名單提出來，希望各界支持總統的提名，也讓台灣人權工作進到新階段。
陳菊表示，如果通過提名就要退出黨政運作，蘇貞昌表示，這是民進黨由來已久的規定，在民進黨入黨辦法中明文規定，如果黨員出任司法官、考委、監委等，就要註銷黨籍，這是民進黨對獨立行使機關的尊重，也是對黨員的約束，這一點陳菊已公開宣布，看到她的認真跟誠意。