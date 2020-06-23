考監兩院存廢爭議再起　時力籲：應儘速廢除並納入修憲

監察院提名名單爭議，讓考試院及監察院是否廢除再掀社會議論，時代力量黨團今（23）日再次主張一直以來的「廢除考監兩院」立場，認為此次提名應是最後一屆，既然朝野黨團對於廢除考監有共識，應在下會期將啟動的修憲委員會中，實質納入修憲改革討論。時代力量黨團今（23）日召開「廢除考監兩院・盡速納入修憲」記者會，黨團總召邱顯智委員率先指出，這次監察委員被提名人的提名風波，可以看出各界對廢除監察院已有共識，而這也是時代力量長期主張。邱顯智說，他希望下會期立法院長游錫堃院長在召開修憲委員會時，能將廢除考監兩院排入議程。他強調，希望這次應是最後一屆考委與監委，監察院被提名人也應該要提出，如果未來朝廢除考監兩院方向規劃，具體時程及相應配套為何。時力黨團表示，在接下來的立院審查中，將對監委被提名人提出問卷，除了詢問廢考監的具體規畫為何外，還有是否承諾未來擔任監委後，願意強力監督中央與地方政府依法儘速拆除農地違章工廠。其他像是支不支持讓各界可以監督並仔細檢視中央與地方民意代表，將地方議員財產應該申報並公開、對於未拆除的違章工廠態度、冤錯案陳情官員與百姓審理速度標準相同以及監委操守適格性等問題，也將一併在問券中提出。