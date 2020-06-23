受徵召參選高雄市長　李眉蓁：勇於承擔讓國民黨再崛起

高雄市長補選8月15日投票，國民黨今(23)日宣布徵召高雄市議員李眉蓁對戰民進黨籍、前行政院副院長陳其邁；李眉蓁表示，對於黨中央的付託以及提攜，除了感謝、更是感受到自己的責任重大，也將會在接下來50幾天全心投入，急起直追，期待市民看到自己對於高雄的熱情與願景。李眉蓁在下午5點接到中央黨部的正式通知後，於6時30分召開記者會，證實接受國民黨徵召，並將於明（24）上午11時到選委會登記。李眉蓁表示，自己是高雄市議會國民黨團的小女兒，身為國民黨40年來第一個提名的在地候選人，她願意在最艱困、最危急的時刻承擔起責任，她會打一場不一樣的光明之戰，縫合高雄被撕裂的傷口，讓國民黨再度崛起。李眉蓁認為，高雄是一座年輕、充滿奇蹟的城市，感謝國民黨願意給年輕人機會，她會和國民黨先進同志一起為高雄打拚，相信在大家同心協力之下，一個半月後可以再創高雄新的政治奇蹟。李眉蓁強調，高雄是願意給所有人機會的城市，大家給了民進黨20執政時間，現在，請給國民黨新世代2年時間做看看。她也認為，這場仗絕對不容易，更不是自己一個人的戰爭！這場選戰，是國民黨團結一致的表徵，更是高雄人對於城市發展的關鍵選擇。李眉蓁將於24日上午11時前往高雄市選委會登記參選，國民黨中常會24日也將再度移師高雄黨部舉行，黨主席江啟臣屆時將發表公開談話。