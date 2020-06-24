獨／江啟臣最新九二共識論述！「沒有各表、就沒有九二」

國民黨改革委員會的兩岸論述初稿在推出後引發爭議，連戰、馬英九、吳敦義、吳伯雄、洪秀柱、朱立倫等前主席相繼提出程度不同的質疑聲浪，對於「九二共識」是否應該退位？國民黨主席江啟臣接受《 NOWnews 今日新聞 》集團的 The China Post 專訪時，他發表最新、且最完整清楚的「九二共識」論述全貌，其中最重要的關鍵是加入對北京呼籲的元素，江啟臣說「如果沒有『各表』，就沒有『九二』」。
江啟臣對 The China Post 表示，最近九二共識引發爭議，是因為許多人用簡化的方式，「要」、「不要」、「去」、「留」來討論這個事情。以下是江啟臣對「九二共識」完整的全貌論述。
江啟臣說，第一個，國民黨改革委員會基本上，正面肯定九二共識的角色跟貢獻，「尤其在過去馬英九總統執政的八年期間，九二共識不只是論述，也是實踐，兩岸也因為九二共識產生了很多交流，甚至啟動政府對政府的協商，這是第一點在這個小組對於92共識的討論」。
江啟臣接著說，「第二個，他們也認知到，九二共識這一個論述，或者是概念，在過去這段時間，被民進黨某種程度的汙名化，或是扭曲；在北京方面，在九二共識的解釋上，也某種程度上偏離了原本九二共識的定義與內涵，甚至過度的擴張解釋，所以造成了台灣民眾對九二共識的誤解」。
江啟臣表示，「第三個，他們在討論九二共識上面，這個小組再度強調，就是說，要把九二共識拉回到原本的理念和意涵」、「那就是，九二共識背後支撐最重要的，就是中華民國的憲法，所以我們才會說，當你 (北京) 不正視中華民國的時候，其實九二共識基本上，就很難存在」。
江啟臣清楚說明未來九二共識「存在」或「不存在」的前提，他說，「這也就是為什麼我們會說『九二共識、一中各表』」、「進一步來講，尤其在過去這段時間，九二共識被扭曲、被汙名的情況底下，我們必須講，尤其對岸在『各表』這一部分，幾乎不強調，而比較強調在『一中』」，江啟臣清楚且明確的表示，「對於台灣來講，其實沒有『各表』，幾乎就是沒有『九二』」。
江啟臣提及九二共識最重要的內涵，叫做「求同存異、擱置爭議」，但這樣的原則和精神，要如何延續？「我覺得這是國民黨 ，我們在討論兩岸論述、兩岸政策上面，我們要去思考的」。
江啟臣指出，「今天我們要去正視與面對九二共識被汙名化的事實，所以你必須讓九二共識回歸到它的原意，國民黨在這方面，我們可以來加強論述，可是我們也必須讓對岸知道，我們所認知的九二共識的內涵和定義是什麼」、「過去這段時間，對岸在『一中各表』上面，處於一種消極、或不願強調的狀況底下，我們也必須講，如果沒有辦法去強調『各表』的話，那當然不是九二共識原本完整的一個意涵」。
對於江啟臣完整且清楚的九二共識最新談話，馬英九辦公室獲知後，初步表示認同。
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