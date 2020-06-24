高雄市長登記參選最後日　陳其邁：打一場高格調的選戰

▲代表民進黨參戰的陳其邁在立委許智傑及市議員李喬如等人陪同下前往高雄市選委會完成參選登記。 （ 圖／記者郭俊暉攝，2020.06.24）

▲陳其邁在完成參選登記後，現場大批支持者高喊「邁邁，你是我的菜」，凍蒜聲浪不斷。 （ 圖／記者郭俊暉攝，2020.06.24）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今(24)日在競選團隊的陪同下完成補選登記，面對藍、綠、白陣營都推人參選形成「三腳督」戰況；陳其邁表示，恭喜競爭對手都獲得政黨提名，也強調自己在行政院的工作經驗會結合中央以及地方，包含招商引資以及產業轉型等，一定會與中央合作，讓國際大廠到高雄來投資，這對高雄市民也很有利。不過，對於國民黨徵召在地三連霸議員、高雄果菜公司總經理李榮宗之女李眉蓁，而民眾黨在「藍白合作」破局後，趕在昨天晚間派出高雄市議員吳益政；談及「藍白合作」破局，陳其邁表示，如果不同政黨、不同想法運作在一起，這或許「也是怪怪」。今天是高雄市長補選登記參選的最後一天，代表民進黨參戰的陳其邁在立委許智傑及市議員李喬如等人陪同下前往高雄市選委會完成參選登記，現場大批支持者高喊「邁邁，你是我的菜」，凍蒜聲浪不斷。是否會擔心李眉蓁挾著父親李榮宗的家庭資源造成選戰威脅，陳其邁強調，大家都是好朋友，選舉只是過程，他過去時常提到，韓市長與他理念不同，做事方式也不一樣，但私底下還是朋友，假如他有機會擔任市長，以後也還是會常常碰到李眉蓁和吳益政，在地大家都很熟，他期待這次選戰是高格調的選戰。而對於民眾黨在登記前的最後一刻推出親民黨議員吳益政參戰，也象徵「藍白合作」失敗，是否擔憂未來瓜分選票源，陳其邁則認為，政黨有競爭也有合作，理念相同為共同目標努力是好事，但若不同政黨有不同想法，卻還要硬湊在一起，「也是怪怪的」，民眾黨與國民黨各有候選人提出政策，這也是好事，不一定非要湊在一起。陳其邁也強調，高雄現在最大的問題是高雄市政要重開機，需要有魄力的市長，選舉是選人，選民很聰明，不喜歡太多政治計算，至於若當選，是否會延續前高雄市長韓國瑜的政策？陳其邁則說，他若當選會進行盤點，若有延續性的基礎建設進行到一半，就會繼續完成，把品質顧好，但最重要的是招商引資，讓年輕人回家，他會加大、加快施政效率，讓高雄產業升級。陳其邁也希望能大家多給他的家人一點空間，他的小孩都比較低調，不太喜歡讓別人知道爸爸是誰，像上次他的女兒照片被登出來，讓他被女兒念了一、兩週。他也坦言，從政對家人來說都是負擔。