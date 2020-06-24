監委提名爭議　蔡英文：我拍板、我負責

近期監委提名引發許多爭議，總統蔡英文更被質疑有決策圈太小的問題。今（24）天蔡英文接受媒體訪問時強調，這件事情既然是她提名，就由她負起責任；在野黨最近也提出廢考監的想法，蔡英文指出，廢考監一直以來都是民進黨的主張，若在野黨有意當然歡迎一起凝聚共識，修憲廢考監。蔡英文在今天接受媒體訪問時被問到監院名單所以發的爭議，外界質疑蔡英文決策圈太小、下一步是否會考慮修憲廢除考監兩院？蔡英文表示，無需對事件經過做過多的臆測，監察委員既然是總統提名，那就是由總統負起責任，但這份名單色彩豐富，不能因為有國民黨背景的提名人不多就說是報恩名單，當初這份監察委員名單是考量多元組合，有不同專業背景，進而透過這次監委提名體現超越黨派、共同守護家園的價值，會朝這個方向繼續努力。不過，台東前縣長黃健庭在宣布婉拒提名時表示，在提名爭議爆發後，有人沒幫他捍衛清白，甚至拿他當擋箭牌，蔡英文強調，這件事有很多不同說法，但「是我最後拍案，我要付最後責任，責無旁貸，會持續改進。」至於很多人拿陳菊跟黃健庭比較，蔡英文則為陳菊背書，表示陳菊本身的經歷就足以擔任監委這項職務，陳菊曾歷經威權時代、受過壓迫，但她仍不改她對人權的堅持，是相當適合的人選。此外，國民黨主席江啟臣在爭議爆發後曾表示「乾脆直接廢掉監察院」，對此，蔡英文指出，廢考監是民進黨一直以來的主張，但牽涉修憲，需要各黨派支持才有可能，既然現在在野黨有意，當然歡迎一起凝聚社會共識，進行修憲。