藍白合作破局　高市長補選李眉蓁、吳益政完成登記

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▲▲國民黨高雄市長參選人李眉蓁李眉蓁在同黨議員曾俊傑、曾麗燕等人陪同下完成登記。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.24)

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今（24）日就是高雄市長補選參選登記截止日，在「藍白合作」破局後，國民黨高雄市長參選人李眉蓁與親民黨籍高雄市議員吳益政分別完成登記，吳益政在上午9時到高雄選委會登記拔得頭香，批評藍營錯失與白色力量合作機會，坦白講他很生氣李眉蓁則表示，她希望這次補選能來場君子之爭，她自己未來則會以專業、年輕的形象，來改變高雄。高雄市長補選形成藍綠白三角督局面，吳益政在民眾黨立委蔡壁如率黨應援陪同下，搶先完成登記李眉蓁則是在同黨議員曾俊傑、曾麗燕等人陪同下完成登記。吳益政透露，他昨日赴行政院開會後與台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲談過，既然民眾黨這段時間為「藍白合作」做這麼多努力，國民黨不回應，那就自己派人吧他表示，國民黨本來處於弱勢就該跟在野合作，還停留在政黨內部紛爭、在野第一大黨的矜持，坦白講他很生氣。吳益政也認為，台灣目前對立太厲害了，選舉都先問你哪黨，高雄市民覺醒願意談問題，他就有機會；如果還是要談政黨對立，那他就沒機會。吳益政強調，他認同辭職參選是對的事情，但民進黨現在在國會是絕對多數，大家都有共識就來立相關法規禁止帶職參選，「那很快一個禮拜就可以通過，通過後他立刻辭職，否則他是白犧牲。李眉蓁也表示，國民黨這次也有聽到年輕人聲音，號召黨內年輕人，她自己也是年輕人，高雄國民黨40年來從來沒有提過在地年輕人，未來我一定會看到年輕人，她很認同國民黨這次做出重大決定，提名在地年輕人。至於是否在市長補選會找前市長韓國瑜站台輔選，李眉蓁毫不猶豫表示，當然、一定會她也透露，這兩天有跟韓國瑜聯繫，但後續站台事宜，因為團隊還沒準備好，須再討論。她認為，國民黨一定要團結，國民黨的任何人，願意來幫忙站台，她當然就是會舉雙手歡迎他們。李眉蓁也強調，韓國瑜市長跟佳芬姐，一直是她敬重的對象，韓市長這麼好的團隊，就這樣子被罷掉，她心裡很難過，所以他的團隊，尤其高雄20幾年來，經濟起飛忽然停滯，然後前1年半，高雄的基本建設突然突飛猛進，然後沒有做錯事情，就這樣被罷掉了，她一定支持原來的韓市府團隊，希望找回高雄的希望，也相信市民的眼光是明亮的。李眉蓁表示，她一定會請韓市長站台，因為國民黨一定要表現大團結，國民黨的任何人，願意來幫忙站台，她當然就是會舉雙手歡迎他們來幫忙。