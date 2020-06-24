外交部：釣魚台是我領土　捍衛主權出動海巡護漁

沖繩縣石垣市議會日前通過決議，將釣魚台行政區名改為「登野城尖閣」，也引發國內對釣魚台主權的重視。對此，外交部今日發表新聞稿，表示政府維護國家主權的決定堅定不移。外交部表示，釣魚臺列嶼為我國固有領土，不容置疑，任何其他各方採取的片面主張或行為均無法改變此一事實。政府堅決維護國家主權，絶不退讓，捍衛主權的決心，堅定不移。其次，政府為捍衛釣魚臺列嶼主權，持續採取各種必要措施。「漁權」是主權的重要元素，捍衛漁權、保障我國漁民可在釣魚臺列嶼周邊海域作業，就是彰顯主權與捍衛主權的具體作為。為保障我國漁權，行政院已下令加強護漁，海巡署除針對釣魚臺列嶼全天候保持1至3艘巡防艦艇在臺日重疊經濟海域值勤外，並依漁汛期及漁民作業與漁船作業情形，機動調整勤務部署，在我國海域執行護漁勤務，確保「漁船在哪裡，海巡艦艇就在哪裡」的任務目標。在海巡署積極作為下，自2016年以來，我國漁船遭日本公務船「干擾」次數較過去大幅下降，且無任何漁船遭日方公務船「扣押」，顯示我方護漁行動已發揮高度成效。此外，在本年漁汛期，海巡署也派遣一艘巡防艦在八重山群島以南海域執行常態性護漁任務，在臺日就該海域漁業作業問題達成協議前，確保我國漁民作業權益不受影響。海巡署將持續強化護漁作為及力度，以維護我國漁民合法作業權益。外交部指出，此次釣魚臺列嶼更名爭議再起，肇因於中國海警船連續巡航釣魚臺海域，甚至發生驅逐日本漁船的情事。我國在捍衛釣魚臺列嶼主權的同時，也呼籲各方停止可能升高區域緊張的單邊行為，審慎處理爭議並避免衝突，以共同維護區域的和平與穩定。外交部再次強調，政府堅持我國擁有釣魚臺列嶼主權，今後仍將秉持一貫立場，與政府相關部門攜手合作，積極維護漁民權益，以彰顯我國主權。