天天高溫破40度　國民黨團：校園全面加裝冷氣

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立委林思銘指出，在他選區新竹縣，學校各班級要裝冷氣，只能向家長募款，有的班級能裝設、有的班級無法裝，形成

台灣近年來夏天越來越炎熱，近日中午體感溫度動輒飆破40度，導致各級學校的學生要頂著高溫上課。立法院國民黨團今(24)日召開記者會，呼籲前瞻第二期預算4200億，要拿來幫學生裝冷氣。立委林奕華表示，連教育部都知道地方政府裝設冷氣，會有財政上的困難，既然知道了就應該協助地方政府在學校裝冷氣、改善電力設備，並分三年推動完成。拜託所有現在在冷氣房裡面吹冷氣的高官，總統到行政院院長到教育部長，看看把冷氣關掉工作幾個小時，體會一下現在孩子上課環境多麼惡劣！「一校兩制」，「教育部在前瞻一期基礎建設經費執行率只有66%不到，希望教育部從前瞻二期建設的經費給學校，熱不能熱孩子，教育是百年大計，中央政府教育部聽到家長聲音把政策落實。」立委葉毓蘭表示，目前新北市各級國高中、小學裝設冷氣的情況只有三成不到，市長侯友宜說要全部裝設要26億元，「應由中央統一規劃，填補財政狀況不一，城鄉差距導致無法支付電費，透過有效節能減碳方式，協助改善中小學校園環境，全球面臨的不只要搶救北極熊，如何提升學童的學習環境，達到環保平衡，這是政府當務之急。」立委李德維表示現在校園中，只要個別班及超過電量，要被罰款，很多學校家長會，必須面臨負擔額外罰款的費用與電費，李德維呼籲教育部必須拿出魄力協助已經有冷氣的學校家長與學生，更希望行政院正視台灣如此高溫，學生面臨學習的環境。