綠派系角力1／綠營北市主委難產　黨推「共主」止血？

民進黨台北市黨部主委選舉因參選人王孝維、薛凌互控賄選糾紛暫停，並延長原主委陳正德任期盼「化時間為轉機」。雖黨中央持續斡旋，無奈仍有雜音，但黨中央常執委選舉在即，沒時間繼續拖延；據黨內人士指出，目前重啟選舉的可能性比較小，最安全的方式是待地方執評委選舉後，由執委互推大家都能接受的「共主」代理主委。5月底時，民進黨舉行全國黨職改選；然而，當時台北市主委選舉參選人王孝維陣營先是「揭竿起義」指控薛凌送地瓜，涉嫌賄選，薛凌人馬則反嗆「難道送價值比地瓜高的冠軍米就沒賄選疑慮？」雙方因此撕破臉，紛紛向黨中央檢舉，鬧得不可開交，新任黨部主委至今難產。民進黨一向引以為傲的「黨內公平競爭」，因台北市主委選舉成為外界「大選贏了之後又開始派系內鬥」的笑柄，黨中央出面要求商方簽署「停戰協議」，無奈當時雙方一直沒有共識，時任黨主席卓榮泰只好根據中常會的授權，暫停北市主委選舉，並延長現任黨部主委任期，期盼能「化時間為轉機」。然而，據民進黨內人士表示，黨中央雖然在「政治層面上」雖然持續居中與雙方陣營溝通，無奈到目前為止尚無具體共識；但眼看7月的中執委、中常委選舉就快到了，不過就「程序層面上」，卡在中常執委的選舉，已經沒有太多時間可以拖延，所以重啟選舉的可能性並不高，最安全的方式，就是等28日的地方執評委選舉後、7月7日就職當天，由執委互推一人代理主委。至於人選的部分，據黨內人士指出，台北市議員李建昌、阮昭雄、江志銘都是不錯的人選。李建昌是新系大前輩，在台北市議會相當受人敬重，已擔任7屆台北市議員；阮昭雄則是民進黨內新生代的代表，外界雖然認為王孝維跟阮昭雄都同屬海派，薛凌人馬可能無法接受，但海派人士則說，王孝維其實比較偏黃承國系統，反倒是阮昭雄與各派系之間的關係都算良好，應該沒有誰不能接受的問題；而江志銘屬正國會，輩份夠、為人圓融，重點是派系色彩不重，相較中立，也可能會是大家都能接受的人選。

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