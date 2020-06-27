綠派系角力2／海派崛起　與黃承國分道揚鑣

海派，是近幾年民進黨內快速崛起的黑馬，「湧言會」的成立也宣告著原本僅結盟、宣誓性質的海派正式組織化；不過，外傳海派因林坤海與黃承國之間關係生變，兩路人馬因此分道揚鑣，雖然在5月底的地方黨部主委選舉中，海派能說是站穩了腳步，而7月中央黨部的常執委就算是「階段性驗收成果」看看在「海國」分家後，優勢會落在誰身上。一位湧言會成員指出，過去大家口中所謂的「海派」跟「海國會」其實可以看作是一群比較志同道合的、往來比較密切的朋友經常聚在一起而已，並不是什麼真正的組織或系統；現在湧言會正式成立之後，就真的是屬於「剛性組織」，和甚至未來想加入湧言會的人理念是否一致、論述能力是否足夠、與成員之間有沒有默契，都會是考量的重點。至於是不是因為上述種種原因與黃承國系統分道揚鑣？這名湧言會成員話說得相當保守，只說雖然部分理念不同，但大家依舊還是好朋友，保持著友好的關係，更沒有撕破臉，也相信黃承國不會因為這種事情心裡有疙瘩或芥蒂；如此一來，也算是再一次證明了「海國」分家的消息。此外，海派最讓外界詬病的，無非是背後的核心人物、三立董事長林崑海，不管是不是改名叫湧言會、成為正式的組織，都很難撕掉「媒體介入政黨」的標籤。不過湧言會成員指出，在成立湧言文化基金會的過程都是幹部自主討論來決定基金會的相關事宜，甚至連湧言這個名字都是幹部討論後自行決定的，林崑海並未插手。而基金會成立的目標，主要就是培育新世代的政治人才，達到世代傳承目的。湧言也好，海派也罷，這個派系確實已經成為民進黨內一股無法忽視的勢力，接下來黨中央的常執委改選結果，就能看出「海國」分家後，優勢落在誰身上。

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