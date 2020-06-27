綠派系角力3／綠營執常委14搶10　後小英時代暗潮洶湧

民進黨執常委選舉將於7月19日舉行，屆時黨內決策核心也將面臨重組。然而在後小英時代，各派系表面上雖相敬如賓，實際上角力卻不輸以往、暗潮洶湧；中執委應選30人就有48人領表、最後38人登記，黨內人士分析，未來的常委選舉很有可能會在14搶10中殺破頭，就看投票前能否協調出人人滿意的結果，否則也只能抽籤，看誰運氣好。民進黨內人士指出，各派系現在對中常委選舉的對外「喊價」，大概是正國會維持過去的2席、最有實力的新系過去讓了2席，這次似乎有意4席不讓、而英派基本上也是維持2席，若與黃承國系統合作則有機會坐2望3、大黑馬湧言會在海國分家後打算搶下2席繼續壯大其實力、蘇系跟綠色友誼連線也都希望能維持1席，在票數緊繃的情況下，競爭狀況比過往激烈許多。派系人士認為，派系之間的票數若能統合，那一定是競爭到極致過後，大家知道都沒有喊價空間才有可能發生，現在看來，正是因為各派系都認為還有努力空間，才會這麼積極地爭取、運作，但其各派系各自擁有多少實力，大家都心知肚明，所以再經過一段時間，當所有力量取得平衡點後態勢就會比較明朗。不少人會用內鬥來形容民進黨派系之間的角力，這樣的情況在勝選時尤其明顯，也常遭外界詬病、甚至是淪為笑柄。不過黨內人士認為，民進黨在敗選時，協調禮讓，為的是能團結一致、砲口集中對外；勝選了，各派系理所當然要展現出自己的實力，所以在外人看來自然就變成內鬥、為了瓜分最大利益不擇手段。但政治競選過程本來就是一種競爭，黨內選舉亦同，重點在於選完之後的態度，民進黨在黨外時代從街頭靠抗爭出頭，不同於國民黨多由菁英組成，民進黨是一個很講求實力的地方，不會有一開始就要誰去禮讓的這種文化，實力不夠就認輸繼續努力、不進則退，有實力就來拚，但結果向來都是圓滿的。

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