江啟臣宣布李眉蓁參選高市長　李眉蓁：會笑著抵達終點

▲高雄市長補選參選人李眉蓁自嘲她是「越級打怪」，但她認為高雄是奇蹟城市，期待高雄再一次選舉奇蹟。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.24）

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國民黨今(24)日在高雄舉行行動中常會，通過追認高雄市長補選參選人李眉蓁及核定議長參選人曾麗燕並為兩人造勢。李眉蓁自嘲她是「越級打怪」，但她認為高雄是奇蹟城市，期待高雄再一次選舉奇蹟！李眉蓁也認為，她將會面臨很多質疑和挑戰，但她不會被重擔壓垮，她一定帶著微笑，抵達勝利的終點。國民黨今天的中常會，決定通過議長、市長補選的人選在議長補選部分，經過市議會黨團內部民主決議，將由曾麗燕議員角逐議長補選市長部份決定徵召議員李眉蓁，代表國民黨黨參選高雄市長的補選。對於議長、市長人選，江啟臣也稱讚曾麗燕嫻熟市政以及議會運作，期待能獲得自家議員以及無黨籍和其他黨派的支持；而李眉蓁將打造高雄成為「智慧城市」，強化「南方聯盟」，推動「銀青共好」，延續「雙語教育」計畫，讓高雄新世代與世界無縫接軌。江啟臣表示，國民黨堅持擔任高雄市長時弊案連連的人不能適任監察院長，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝國民黨更認為，不願意捍衛主權的總統令人失望，期待蔡英文總統放下國內政治紛擾，與國民黨一起出海護漁，捍衛釣魚台主權。李眉蓁在中常會致詞說，身為國民黨40年來第1個提名的41歲高雄在地市長參選人，「越級打怪」，但不會被重擔壓垮，這次補選倉促，許多優秀的議員、同志受到委屈，她遺憾也抱歉，也因此更要把這場戰打好，懇請大家給她祝福和協助。李眉蓁也說，參選短短2天，鎂光燈瞬間集中，「我明明正面還不錯，這2天鎂光燈卻偏偏照向我的背面」，把高雄選舉導向抄家滅族，連她的上一代都受累。她說，高雄人2年投4次票很累，希望讓這段補選正面、快樂一點，「多點正面角度」。她並表示，未來她會延續「清廉有效率的團隊」，建立「廉能好政府」；針對大林蒲遷村及循環經濟園區的設立、仁武產業園區及橋科的開發，設立專案推動小組檢討進度，也要持續推動前市長韓國瑜的雙語教育、校園雙機等政策。李眉蓁說，她參加這場「越級打怪」的直轄市長選舉，可想而知要面對很多的酸言酸語，但她有信心，也有抗壓性，是「耐酸、耐壓的鹼性候選人」，最後的表現必會讓大家驚豔，希望高雄市長補選再創奇蹟。