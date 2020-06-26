軍武／疫情衝擊　美軍T-7A「紅鷹」高教機量產險中求穩

取名「紅鷹」 向非裔英雄致敬

美軍現役T-38A教練機於1960年代生產，服役超過50年，不僅機齡老舊，也無法應付第五代戰機換裝訓練，因美國空軍提出「T-X教練機」採購需求，最後階段主要競爭者包括波音與瑞典紳寶（SAAB）集團合作的T-X教練機，採用單發動機、雙垂直尾翼構形，外形神似波音旗下產品F/A-18大黃蜂戰機的迷你版；洛克希德馬丁與韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries，KAI）的T-50教練機；義大利李奥納多（Leonardo）公司研發的M-346教練機，以T-100型號參加競標。

2018年9月，美國空軍宣佈波音T-X勝出，波音的T-X雖然是最晚(2016年)推出，也是唯一沒有外銷成績，但為了向美軍推銷，波音降價100億美元（美國空軍原本預估要197億美元），加上配合川普總統上台後力推「美國製造」政策，被認為是波音T-X教練最後獲勝原因。

美國國防部將新高教機型號定名為T-7A「紅鷹」（Red Hawk）教練機，藉此向二戰美國陸軍航空隊非裔「塔斯基奇飛行員」（Tuskegee Airmen）致敬。「塔斯基奇飛行員」是美國陸軍航空隊（1947年改制為美國空軍）的首批非洲裔飛行員，起初駕駛P-40「戰鷹」（Warhawk）戰機，二戰末期換裝性能更佳的P-51戰機。這批非洲裔飛行員在歐洲戰場的優異表現，打破當時美國社會有色人種不會操作飛機的錯誤印象。「塔斯基奇飛行員」將飛機尾翼漆上紅色，成為座機專屬特色。

T-7A教練機外型類似F/A-18E/F「超級大黃蜂」（

Super Hornet

）戰機，但採用單具F404有後燃器發動機，加上紳寶JAS-39「獅鷲」（

Gripen

）戰機的進氣道。T-7A

教練機能讓飛行員「無縫接軌」各型第4.5代與第五代戰機，設計中也進一步考慮系統管理與妥善率，可減輕後勤保修人員負擔。

2018年9月，美軍與波音簽約，以92億美元（約新台幣2850億7500萬元）採購351架T-7A教練機和46座模擬器，未來將全面取代T-38C教練機。波音預計2023年交付首架T-7A高教機和模擬器。

T-7A配備有一具大型抬頭顯示器與1片全數位觸控面板，與F-35座艙配置十分類似，吸引了部分F-35採購國的興趣。

隨著美國空軍採購，其他美國盟邦也表達購買意願，波音預估全球潛在訂單超過1000架。

新冠肺炎疫情重創航空業，美國飛機製造商波音公司4月底宣布第1季損失6億4100萬美元（約新台幣192億元），並表示將採取包括裁員等大規模措施以削減成本。

美國媒體報導，T-7A教練機須到2023年才能形成初始戰力，由於波音公司受到疫情拖累，美國空軍空戰司令部（ACC）正計劃向韓國KAI租借4~8架的T-50A，做為高級教練機之用。T-50A性能與T-7A相似，能夠安裝真實射控雷達、具備超音速飛行能力，且T-50A已正式量產獲得多國採用，為成熟產品。

為了確保新教練機能順利量產，T-7A教練機在6月中旬完成「關鍵設計審查」（CDR）工作，代表該型機發動機、彈射、外掛武裝等各部分與各種子系統都已獲得空軍確認，將朝正式量產里程碑大步前進。過去「關鍵設計審查」工作都是透過面對面會議確認，礙於疫情影響，本次CDR波音與美國空軍計畫辦公室改採遠距視訊討論。