帶職參選全球都有！王浩宇1原因挺吳益政：沒辭職必要

▲台灣民眾黨徵召高雄市議員吳益政參選高雄市長。（圖／翻攝自吳益政臉書）

▲王浩宇對吳益政帶職參選高雄市長補選，發文提出看法。（圖／翻攝王浩宇臉書）

高雄市長補選今天(24日)登記截止，國民黨、民眾黨分別徵召高雄市議員李眉蓁、吳益政出戰，為補選投下震撼彈，但也都被被外界質疑「帶職參選」的正當性。對此，民進黨桃園市議員王浩宇則認為，「吳益政實在沒有辭職的必要，畢竟辭職了，那個選區就少了一個議員服務，對地方不是好事」。今（24）日高雄市長補選登記截止，代表民眾黨投入選戰的吳益政也被問及「帶職參選」的疑慮，他則強硬回應，「若大家建立共識就去立法，通過後我就馬上辭，不要說我犧牲，結果你們下次還是帶職參選，那我不是王八蛋嗎？」此回應也引發時代力量立法院黨團深感遺憾，並點名吳益政未做表率，也譴責帶職參選這類浪費社會資源的行為。針對此事，王浩宇也以其他國家為例，「其實世界各國，都有地方民意代表挑戰國會議員，國會議員挑戰地方首長或國家領導人的前例。例如歐巴馬，就曾以參議員身份帶職參選美國總統，朴槿惠當初也是帶著國會議員身份參選南韓總統」。王浩宇補充，「因為選舉時間不會剛剛好無縫接軌，政治人物的工作不可能中斷再延續，所以這是民主社會的常態，帶職參選在世界各國都是非常普遍的狀態」。王浩宇也補充，「民眾黨的問題在於曾經批評別人帶職參選，而時代力量拉高道德標準，以後壯大後也很可能會自打臉。至於吳益政實在沒有辭職的必要，畢竟辭職了，那個選區就少了一個議員服務，對地方不是好事」。（編輯：潘毅）