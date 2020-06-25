韓戰爆發70週年　馬英九：兩岸重回「九二共識」避免戰爭

國民黨改革委員會提出新兩岸論述，遭指淡化「九二共識」，引發黨內大老不滿。國民黨主席江啟臣日前接受《 NOWnews 今日新聞 》集團的 The China Post 專訪時，要正視與面對九二共識被汙名化的事實，也必須讓九二共識回歸原意，國民黨在這方面可以加強論述。前總統馬英九今日藉由韓戰爆發70週年談九二共識，讓兩岸重回「一中各表/九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓，勿讓台海步向戰爭邊緣。





馬英九透過臉書發文表示，今天是端午節，也是一個特別的日子。最近兩韓關係緊張，世界關注；70年前的今天，就是韓戰爆發日。1950年6月25日，北韓朝鮮人民軍在清晨大雨中越過北緯38度線南侵，9萬兵力3天內直搗南韓首都漢城。這場突如其來的戰爭，不僅改變東亞情勢，也對中華民國造成深遠影響。





馬英九表示，中共在1949年10月25日古寧頭戰役大敗，為了雪恥，中共原計劃動員60萬大軍「解放台灣」，卻因韓戰爆發，美國第七艦隊協防台灣，共軍兵力投入「抗美援朝」作戰，使得原定「解放臺灣」之戰被迫延後。1953年7月韓戰停戰後隔年底，台灣與美國簽訂《中美共同防禦條約》，中共更無法輕易出兵攻台。這一拖，就是70年而無法得逞。





馬英九指出，韓戰使中共無力攻台，雖為台灣帶來喘息機會，但國際局勢仍是動盪不安。蔣中正總統除毅然決定推動縣市長選舉外，還進行「三七五減租」、「公地放領」、與「耕者有其田」等一連串土地改革，以及成立「台灣省保護養女運動委員會」，展開保護養女法制化工作。這些在當時被視為石破天驚之舉，對台灣的民主改革、經濟建設與社會進步，都有極大貢獻。近年打著「轉型正義」旗幟一面倒謾罵羞辱蔣中正總統的人，不應漠視這些建設台灣的政績，該還他一個公正的歷史評價。





馬英九強調，「朝鮮半島」與「台灣海峽」長期被視為東亞火藥庫。日前北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，又讓朝鮮半島戰雲密布；台灣海峽則因兩岸關係惡化，中共戰機頻繁繞台，令人擔憂再成為東亞「燃點」。韓戰70週年的今天，他呼籲大陸當局應立即停止對台武力恫嚇，蔡政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表/九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓，勿讓台海步向戰爭邊緣。



